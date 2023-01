Darsena Arma di Taggia: il Comune fa i conti con la mareggiata, c'è un piano d'intervento

A poco meno di 10 giorni dall'evento, l'ente ha deciso di intervenire con una somma urgenza in via di quantificazione. La violenza delle onde ha causato ingenti danni nella darsena e alle barche, salvate grazie all'intervento di alcuni membri del circolo nautico di Arma e dei militari della delegazione di spiaggia della guardia costiera. Il circolo ha proceduto a bloccare le imbarcazioni che avevano spaccato gli ormeggi. La situazione appare tutt'altro che risolta, pare che la mareggiata abbia depositato diversi detriti sul fondale tanto da rendere impossibile lo spostamento degli scafi all'interno senza autorizzazione delle autorità marittime.

Il sindaco Mario Conio e l'assessore Manuel Fichera si sono fatti carico della pratica partecipando ai confronti che stanno impegnando ufficio demanio, ufficio darsena, ingegnere, geologo, Arpal e Circolo Nautico. È allo studio la migliore strategia di intervento che servirà a delineare poi i costi necessari e dare il via alle procedure autorizzative. Tutto nel minor tempo possibile.

Il dragaggio permetterà di ripristinare le giuste quote per garantire la navigazione in sicurezza. Poi, la questione ormeggi, con la catenaria oggi sommersa che impedisce quindi l'attracco.