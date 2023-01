Triennale delle Opere Pubbliche, Regione Liguria nel 2023 punta sulla Ciclovia Tirrenica in provincia di Imperia

La ciclovia tirrenica sarà l'opera su cui Regione Liguria investirà più risorse in provincia di Imperia. Il dato emerge dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 approvato dalla giunta dell'amministrazione di Giovanni Toti.

In particolare nel 2023, Regione, ha previsto 52.676.011,20 euro in opere pubbliche. Poco meno della metà di questa spesa, 23 milioni 989mila euro, sarà destinata a interventi sulla provincia di Imperia.

Ciclovia Tirrenica

Il maggiore investimento andrà per il completamento del percorso ciclopedonale, oltre alla manutenzione sulla tratta già esistente. Un intervento complessivo per 15.118.500 euro. All'interno di questa voce troviamo: Lotto Prioritario Ligure - 1° Stralcio Funzionale - tratta rotatoria Diano Marina/Cervo (confine con Andora) e il 2° stralcio funzionale - tratto Diano Marina (fino alla rotatoria); il 2° Lotto - 3° stralcio - tratta Strada "Incompiuta" Imperia / Diano Marina e il 4° stralcio - manutenzione tratta Ospedaletti / San Lorenzo al mare.

Torrenti, in particolare tra Taggia e Riva Ligure

Non c'è solo la ciclovia tirrenica. Infatti, trovano spazio anche molti interventi di messa in sicurezza dei torrenti e alcuni interventi su palazzine ammalorate e centri per l'impiego. In particolare, da segnalare i 5milioni di euro destinati al secondo stralcio del 1° Lotto di intervento sulla foce del Torrente Argentina: ovvero la demolizione e ricostruzione del ponte della ciclabile (o ex ferrovia) che collega Arma di Taggia con Riva Ligure. Il primo stralcio del primo lotto dovrebbe essere affidato entro giugno di quest'anno e prevede la ricostruzione degli argini tra il ponte dell'Aurelia e quello dell'ex ferrovia dove attualmente passa la ciclabile. Il letto del torrente Argentina verrà leggermente allargato e gli argini saranno rifatti completamente con un profilo un po' più alto.

Ulteriori interventi sui torrenti interesseranno la val Nervia. In particolare, a Camporosso sulla sponda sinistra del torrente Nervia, saranno destinati: 120mila euro per la manutenzione straordinaria e per ripristino dell'arginatura all'altezza del viadotto autostradale; 410mila euro per la ricostruzione delle mantellate in corrispondenza di via 1° Maggio. Ulteriori 216mila euro andranno per il completamento della porzione sommitale di scogliera in corrispondenza di via Braie. Su Ventimiglia, sono in programma interventi per 475mila euro, con il secondo lotto della prosecuzione dell'arginatura in sponda destra del Fiume Roja in località Varase

Imperia e i palazzi regionali

A Imperia, invece, verranno effettuati opere per 1.599.562,05 euro. La somma sarà destinata a alla manutenzione straordinaria per la sistemazione della sede regionale nell' "ex edificio del Genio Civile" e al risanamento igienico sanitario ed architettonico, con adeguamento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, della sede Regionale in viale Matteotti.

I centri per l'impiego

Infine, nel piano triennale figurano gli interventi che interesseranno i centri per l'impiego. Si tratta di 1.050.000 divisi tra i locali di Sanremo in via Martiri della Libertà e quelli di Imperia in piazza Roma, per opere di ristrutturazione,