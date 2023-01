Sanremo: futuro dell'Aurelia Bis, oggi riunione tra Sindaco e Assessore con la maggioranza

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e l’assessore all’Urbanistica Massimo Donzella, accompagnato dal dirigente del settore Territorio Giambattista Miceli, hanno riunito oggi la maggioranza per un primo vertice sulle ipotesi di variante Aurelia Bis, alla luce delle proposte progettuali avanzate da Anas la scorsa settimana.

L’incontro è servito per un approfondimento tecnico sulle quattro proposte promosse. Visione convergente della maggioranza sulle specificità progettuali che possono rappresentare i maggiori punti di forza e i benefici per la città: in particolare la possibilità di oltrepassare Pian di Poma con lo svincolo di uscita finale e la possibilità di offrire le migliori alternative viabilistiche in uscita. Ulteriori momenti di confronto con la minoranza, nell’ambito dei lavori della seconda commissiona consiliare, e le associazioni di categoria, come già preannunciato dal sindaco.

Entro le prossime due settimane si svolgerà poi un ulteriore vertice tra Comune, Anas e Regione insieme ai rispettivi tecnici e il Commissario Straordinario Castiglioni, dopodiché l’Amministrazione comunale confermerà la propria decisione. “Un primo incontro utile - ha dichiarato il sindaco Biancheri al termine dell’incontro - ad un approfondimento tecnico sulle quattro ipotesi. Nei prossimi giorni verranno coinvolte anche la minoranza e le rappresentanze delle associazioni di categoria. A breve torneremo poi a riunirci con Anas, Regione e il Commissario straordinario Castiglioni, poi comunicheremo le nostre decisioni”.