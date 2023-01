Coronavirus: numeri in lieve rialzo, oggi in provincia 28 nuovi casi e tasso di positività all'8%

Numeri in lievissimo rialzo oggi per il Covid in Liguria e nella nostra provincia. Oggi sono stati 127, dei quali 28 in provincia di Imperia, 20 nel savonese, 69 a Genova e 10 a La Spezia. I tamponi eseguiti oggi in regione sono stati 1.907 dei quali 348 molecolari e 1.559 antigenici rapidi.

Tasso di positività in aumento all’8,14%. Sempre in calo i ricoverati in regione, 147 (-1), dei quali 2 (uno in più di ieri) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 26 (stabili) ma sempre nessuno in terapia intensiva.

Oggi si registrano quattro morti per Covid in Liguria, nessuno nella nostra provincia. Sono sempre in calo le persone in isolamento domiciliare: 1.980 (-120).

Sotto il bollettino completo.