Ventimiglia: 17enne egiziano evaso dal carcere minorile di Torino arrestato dalla Polizia di Frontiera

Evade dal carcere minorile di Torino e viene arrestato dalla Polizia di Frontiera di Ventimiglia. Si tratta di un 17enne che, fermato dagli agenti della città di confine, ha detto di essere sprovvisto di documenti.

La Polizia ha quindi avviato una lunga e meticolosa attività di indagine e, grazie ai rilievi fotodattiloscopici ed alla banca dati, è emerso come fosse evaso il 9 gennaio scorso dal centro di prima accoglienza di Torino dove si trovava in attesa di essere condotto al carcere minorile ‘Ferrante Aporti’.

Gli agenti ventimigliesi hanno anche scoperto che, dietro l’apparente tranquillità del ragazzino, si celava un giovane dalla provata aggressività e indole delinquenziale. Numerosi, infatti, i reati commessi a Genova soprattutto ai danni di donne non giovani, che sono state rapinate dopo averle immobilizzate e fatte cadere con calci sferrati alle gambe, procurando lesioni e stati di choc. Sempre a Genova una ultra sessantenne era stata sbattuta contro la porta di casa, strappandole con violenza una collana di grande valore.

Il Tribunale per i minorenni di Genova aveva emesso contro di lui un’ordinanza cautelare il 24 dicembre scorso. E’ riuscito poi a fuggire da una cella del centro di prima accoglienza di Torino, per raggiungere il confine ma, prima di entrare in Francia è stato fermato. Ora è stato riportato nel capoluogo piemontese, dove si trova ristretto, nella casa circondariale minorile a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“Questo importante arresto – ha detto il Dirigente della Polizia di Frontiera - è stato eseguito grazie alla capillarità dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato che, nel 2022, hanno permesso di assicurare alla giustizia 246 persone, mentre sono già 11 gli arresti eseguiti dall’inizio del mese di gennaio”.