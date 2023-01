Coronavirus: numeri sempre molto bassi in regione e provincia, nell'imperiese due morti negli ultimi giorni

Numeri stazionari oggi per il Covid in Liguria e nella nostra provincia. Oggi sono stati 88, dei quali 10 in provincia di Imperia, 13 nel savonese, 53 a Genova e 12 a La Spezia. I tamponi eseguiti oggi in regione sono stati 1.987 dei quali 353 molecolari e 1.654 antigenici rapidi.

Tasso di positività in lieve aumento al 4,42%. Sempre in calo i ricoverati in regione, 148 (-12), dei quali 1 (2 in meno di ieri) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 26 (+1) ma sempre nessuno in terapia intensiva.

Oggi si registrano tre morti per Covid in Liguria, tra il 13 e il 18 gennaio. Di questi due nella nostra provincia, entrambe donne di 81 e 88 anni. Sono sempre in calo le persone in isolamento domiciliare: 2.100 (-192).

Sotto il bollettino completo.