Sanremo: pubblicato il bando 2023 per i contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione

Pubblicato sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) il bando per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione 2023 che potranno essere richiesti dagli aventi diritto sino alle ore 24 del 1° marzo 2023.

“In un momento di forte disagio sociale - spiega l’assessore alle politiche sociali e servizi alla persona Costanza Pireri - grazie allo stanziamento di circa 431 mila euro derivanti da fondi nazionali e assegnati con delibera regionale, anche per quest’anno è stato predisposto il bando per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione. Un aiuto per le famiglie in difficoltà su una tematica così importante come quella dell’abitazione. La difficile situazione economica che stiamo vivendo ha infatti ripercussioni sui nuclei familiari più fragili. Quest’iniziativa vuole essere un piccolo ma concreto auto”.

Per i requisiti consultare il modulo QUI.

Si fa presente che la domanda deve pervenire unicamente tramite il format on line pubblicato sul sito del Comune di Sanremo.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Interventi Sociali tramite email all’indirizzo contributoaffitto@comunedisanremo.it o tramite telefono al numero 0184/52901