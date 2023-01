Sanremo: countdown per Festival, i commercianti chiedono più attenzione per i varchi che verranno posizionati in centro

La rete d’impresa Sanremo On sta registrando sul Festival, ormai alle porte, un ottimo riscontro economico per le imprese cittadine dell’accoglienza e della ristorazione, ma chiede attenzione anche per le attività commerciali.

"In particolare alla luce dei varchi che verranno posizionati tra piazza Colombo e Via Matteotti, Sanremo On auspica che gli stessi non diventino una barriera e soprattutto non vadano a blindare e quindi ad impedire di lavorare ai negozi della zona. Questa situazione negativa si è già verificata lo scorso anno, ma ora si chiedono soluzioni che possono contemperare tutte le esigenze. Una settimana a zero incassi o quasi non è sostenibile per le attività interessate dal problema".