Vallecrosia ospita un convegno scientifico sull’invecchiamento attivo, Piardi: "Evento dedicato agli anziani" (Foto)

Sabato prossimo alle 14.30 nella sala polivalente, in via Cristoforo Colombo, a Vallecrosia si terrà un convegno scientifico sull’invecchiamento attivo. Diversi relatori interverranno durante l’evento organizzato dalla sezione di Sanremo dell’associazione italiana Donne Medico e dall’associazione centro sociale Le 5 Torri con il patrocinio del comune di Vallecrosia, dell'Asl1 e dell'ordine di medici.

"Come assessore ai Servizi Sociali e alla Cultura sono soddisfatta per l'organizzazione di questo evento perché è dedicato agli anziani e soprattutto parla di attività fisica come prevenzione all'invecchiamento. Sono orgogliosa di questo evento reso possibile dall'insieme di istituzioni presenti sul territorio" - dice il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale, Cultura e Servizi democratici Marilena Piardi - "Parleranno specialisti che inquadreranno il beneficio dell'attività fisica dal punto di vista cardiologico, neurologico ecc. Quello però che a noi interessa come comunità è che ci sia la possibilità per gli anziani di fare anche socializzazione oltre che attività fisica. In questo centro ci sono le domeniche con il ballo, ci sono giornate con attività fisica, con il laboratorio della mente o con il gioco del burraco. Sono tutte attività che permettono di stare insieme e avere una vita di relazione propositiva, che tengono le persone in aggregazione ma che danno, al contempo, anche un senso alla loro vita perché si tengono impegnati ad uscire e a fare attività".

"Sono davvero felice di questo convegno che si terrà sabato pomeriggio. Noi delle 5 Torri siamo davvero lieti di poter condividere con la cittadinanza intera questo bell'incontro" - afferma il presidente dell’associazione centro sociale Le 5 Torri Maria Carla Aprosio - "Aspettiamo a braccia aperte gli eventuali soci che vorranno aggregarsi a noi per passare dei pomeriggi e delle giornate insieme".

Il programma prevede alle 14.30 un’introduzione del presidente dell'Aidm Elena Lanteri Cravet. A seguire vi sarà il saluto delle autorità, in particolare del vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale, Cultura e Servizi democratici Marilena Piardi, del presidente dell’associazione centro sociale Le 5 Torri Maria Carla Aprosio e di G. Bruno dell’ordine dei medici. Alle 14.50, invece, si terrà un intervento di Laura Garibotto, dirigente medico del presidio ospedaliero unico, su “Percorsi di cura per l’anziano: il ruolo del Ssn”.

Alle 15.10, si parlerà di “Attività che comportano prospettive e alternative in Rsa" con Giorgio Augeri, direttore sanitario della Zitomirski e S. Giuseppe. Alle 15.30 si terrà un intervento di Francesco Bruno, Mmg, su “L’anziano ed il suo medico di base”. Alle 15.50 Irene Patrone, Mmg nutrizionista, approfondirà “Mangiar bene, la dieta allunga la vita”.

Alle 16.10, Agnese Pisu dell’Uo Neurologia dell’Asl1 tratterà il “Training cerebrale” mentre alle 16.30 verrà organizzato un coffee break. Il convegno riprenderà alle 16.45 con un intervento su “Un cuore sempre attivo” di Domenica Espugnato De Chiara, Mmg.

Alle 17.05 Antonella Serafini, Uo Pneumologia, illustrerà “Attività fisica e respiro, un legame importante”. Alle 17.25 Francesca Ascheri, fisioterapista responsabile, affronterà “Respiriamo senza fatica”. Alle 17.45 S. Garnero, dirigente medico del 118, parlerà, invece, de “L’urgenza nell’anziano”.

Alle 18.05, per concludere, Paola Giuliano, geriatra, illustrerà “Come evolve la geriatria” mentre alle 18.25 si parlerà di “Sportivi e campioni senza età” con A. Santeusanio, l’avvocato G. L. Toffoloni, Mg, e D. Romano. L’evento, aperto alla cittadinanza, si concluderà alle 18.45 con un’esibizione di ballo e un aperitivo di saluto.