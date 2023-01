Sanremo: venerdì prossimo secondo appuntamento al Museo Civico per le lezioni dell'Unitre

Si svolge venerdì prossimo alle 16, nella sala consiliare del Museo Civico di Sanremo, secondo appuntamento con l’Unitre di Sanremo. Ospite sarà l’Arch. Enrica Zinno sul tema ‘Sempre nidificano le cicogne – Riscaldamento globale ed ambiente’. Enrica Zinno, liceo classico, architetto, libera professionista, nata a Torino, vive a Genova e si interessa da sempre al risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale.

Studentessa, conosce il Prof. Ing. Giovanni Francia, esperto mondiale di solare a concentrazione e si avvia alla progettazione bioclimatica cioè ambiente-involucro-impianti in armonia e equilibrio. Sviluppa studi interdisciplinari di fattibilità, fra cui il progetto ecosostenibile a emissioni zero per l’isola di Pianosa nell’Arcipelago Toscano, sintetizzato nel libro Pianosa Utopia Sostenibile, PHASAR, Firenze, 2015.

Da alcuni anni comunica i temi della sostenibilità in libri per il grande pubblico per favorire il dialogo fra generazioni. l’Ambiente è di tutti, adulti e giovani, ed è problema complesso con una vasta gamma di impatti su vita quotidiana, economia, sicurezza, aspetti sociali, sanità pubblica; lo affronta con rigore scientifico ma con leggerezza, tramite la favola, che sensibilizza anche i più giovani, i protagonisti del domani.

Il tema focale è: riscaldamento globale, cause, effetti e soluzioni, in accordo con Parigi 2015 (COP21) e Agenda 2030. Il metodo è originale: conoscenza, favola, progetto sostenibile. La conoscenza da fonti attendibili e incrociate: l’IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Changes), FSS (Fondazione Sviluppo Sostenibile), papa Francesco con la “Laudato sì”,NASA etc.; la favola affronta col sorriso argomenti gravi e rimuove paura e noia suscitate dai problemi; il progetto sostenibile è ciò che gli Esseri Viventi devono realizzare per Ambiente e biodiversità per garantire intatte le risorse del Pianeta per le generazioni future.

Dedicati alla salvaguardia ambientale, sono pubblicati con Phasar (FI): Sempre Nidificano Cicogne, riscaldamento globale e ambiente tra favola e realtà,(2014); Pianosa Utopia Sostenibile (2015); La cicogna bianca, biodiversità in pericolo,(2015); Favola Psiche Ambiente, può la Favola salvare gli Esseri viventi l’Ambiente e il Mare soffocato dalla plastica?(2018); il testo teatrale “Il Futuro degli Animali, Favola o Utopia Sostenibile?” (2020).

I due ultimi testi sono multimendiali: Tramite QrCode si accede dal libro ai filmati e musiche citati. A tema personale, sono ancora con PHASAR (FI): Orme di Amore (poesie, 2013), I luoghi salvavita, Isola d’Elba e Altrove (romanzo, 2016), Sinusoide di Amore (racconti, 2018). Alcuni libri hanno ricevuto riconoscimenti a Premi Internazionali: nel 2018 il premio Speciale per Ambiente e Stagioni, col Premio Internaz. S. Margherita Ligure per libri editi, per: Pianosa Utopia Sostenibile e il romanzo I luoghi salvavita. Nel 2020, col Premio Internaz. S. Quasimodo, EZ è fra i finalisti per la silloge di 15 poesie inedite e per il libro “Sempre nidificano Cicogne”. Nel 2020, “Sempre nidificano Cicogne, riscaldamento globale e ambiente fra favola e realtà” riceve il Primo Premio per Ambiente e Civiltà al Premio Internaz. S. Margherita L.; Menzione Speciale per la saggistica al Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria 2022 per l’opera “Favola Psiche Ambiente. Può la favola salvare gli esseri viventi, l’Ambiente e il Mare soffocato dalla plastica?”