Bordighera: alla biblioteca-museo Bicknell il libro “Silentium et Archivium”

Da lunedì 16 gennaio è disponibile alla Biblioteca-Museo Bicknell di Bordighera il libretto “Silentium et Archivium”. Il laboratorio silenzioso delle Alpi sul mare realizzato nell’ambito del progetto Pitem Pa.C.E. “Far conoscere” che si propone come obiettivo quello di individuare il patrimonio meno noto e a rischio di dispersione nell’area Alcotra per renderlo fruibile tramite la digitalizzazione e la pubblicazione online.