Caso Morabito a Camporosso: il sindaco Gibelli "La politica non c'entra, le motivazioni le posso dare solo io"

Sindaco, secondo Morabito dietro l'accaduto c'è una motivazione politica e una ingerenza del Partito Democratico all'interno dell'attività amministrativa. "In 8 anni e mezzo da sindaco non ho mai citato il PD e mai usato la mia carica di sindaco per ottenere benefici di riflesso per il partito. Cosa che è avvenuta al contrario da parte di Morabito che ha sfruttato la carica di vicesindaco per andare alle regionali con il suo partito. Del tutto legittimo e non lo condanno ma non mi venga a dire che c'è una motivazione politica. E' falso così come il punto dove lui mi avrebbe chiesto e io gli avrei risposto su un eventuale stop a sue candidature da parte del PD. Sono i suoi sospetti e non c'è niente di reale. - puntualizza Gibelli - Lo ribadisco, ci tengo che i consiglieri di "Camporosso nel Cuore" non marchino la propria appartenenza politica".