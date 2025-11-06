Balneari, corsa ai bandi: confronto a Taggia con Confesercenti. “Serve una linea comune: il tempo stringe”

Si è tenuto ieri pomeriggio all’Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia l’incontro convocato da Confesercenti Provinciale Imperia e Fiba Confesercenti con gli operatori balneari del territorio. Una riunione ritenuta necessaria per affrontare le prime mosse dei Comuni verso la pubblicazione dei bandi per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, che dovranno essere completati entro il 2027.

A preoccupare il settore è la forte incertezza normativa ancora presente a livello nazionale e il fatto che molti enti locali stiano procedendo in modo autonomo, con criteri differenti. Una situazione che, secondo gli operatori, rischia di creare disparità e confusione, soprattutto per chi ha in corso investimenti e piani di sviluppo delle proprie strutture.

Durante l’incontro sono stati analizzati gli scenari normativi, le recenti iniziative istituzionali e le azioni sindacali intraprese da Confesercenti per tutelare stabilimenti balneari e lavoratori. Al tavolo sono intervenuti Gianmarco Oneglio, presidente regionale Fiba Confesercenti, Raffaello Bastiani, presidente provinciale Fiba Imperia, e Massimiliano Cammarata, responsabile provinciale Enti Locali Confesercenti Imperia.

“Quasi tutti i Comuni stanno iniziando a muoversi con i bandi e dobbiamo farci trovare preparati” ha dichiarato a margine Raffaello Bastiani. “Oggi non abbiamo ancora certezze su come si evolverà la situazione e per questo serve fare il punto insieme, per evitare che ogni Comune proceda in modo diverso. Non possiamo permettere una gestione a macchia di leopardo”.

Bastiani ha poi ricordato la scadenza fissata dal Governo: “La deadline resta il 2027. Bisogna arrivare pronti a quell’appuntamento, per garantire continuità alle attività e dare sicurezza agli investimenti. Il settore balneare rappresenta una parte fondamentale dell’economia turistica della nostra provincia e non può essere lasciato nell’incertezza”.