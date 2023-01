Sanremo: la Confartigianato sul progetto di piazza Eroi “Importante che venga mantenuta la viabilità”

La Confartigianato ha partecipato, in Comune a Sanremo insieme ad altre associazioni di categoria, ad una riunione con l’Amministrazione Comunale ed i tecnici, per discutere dell’organizzazione cittadina che comporterà il progetto di lavori di riqualificazione di piazza Eroi con la realizzazione de nuovo park. Presenti all’incontro la direttrice Barbara Biale ed il presidente dei pubblici esercizi della Confartigianato Carlo Rovere.

“Alla riunione abbiamo partecipato in rappresentanza delle attività artigianali e commerciali presenti in quella zona della città – ha detto Rovere - La preoccupazione era infatti dettata dalla possibilità che il mercato fosse spostato e che venissero apportate forti modifiche ai parcheggi ed alla viabilità, come per esempio la chiusura totale di via Feraldi. Questo, che attualmente è stato escluso, avrebbe infatti comportato pensanti conseguenze per il tessuto economico circostante. La nostra priorità è infatti che venga mantenuta una logica di viabilità, in modo da consentire a tutti di svolgere la propria attività, sia i pubblici esercizi sia gli ambulanti in una logica di sinergia”.