Imperia: furgoncino a fuoco questa mattina in via don Minzoni, fiamme spente dai pompieri del Comando provinciale

Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina poco prima delle 5 a Imperia, per un furgoncino parcheggiato che è stato distrutto da un incendio all'incrocio tra via don Minzoni e via Fanny Roncati Carli.

Ancora da appurare le cause del rogo che, fortunatamente, sono state circoscritte dai pompieri del comando provinciale. Nell’incendio non sono stati coinvolti altri mezzi. I carabinieri stanno indagando sulle cause del rogo, non si esclude ovviamente una natura dolosa.

I vigili del fuoco di Ventimiglia, invece, sono intervenuti questa mattina alla stazione ferroviaria di Bordighera, per soccorrere un uomo bloccato in un ascensore.