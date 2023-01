La star internazionale della Christian Music Noel Robinson super ospite del Festival della Canzone Cristiana Sanremo

La star londinese della Christian Music Noel Robinson sarà il super ospite della seconda edizione del Sanremo Cristian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana 2023, che si svolgerà a Sanremo dal 9 all'11 febbraio 2023, nello storico Teatro dell’ex Antico Ospedale della Carità di Sanremo, in concomitanza con la settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Noel Robinson è un artista famoso in tutto il mondo. Nella sua carriera musicale ha realizzato cinque album. Il suo successo inizia nel 1996 con l'album “O Taste and See”, nel 2001 produce “Worthy in This Place” e nel 2006 “Garment of Praise”. L'album “Devote” rappresenta uno dei suoi lavori più prestigiosi. Nel 2015 vede la luce il suo lavoro più noto: si tratta di un live album dal titolo “Outrageous Love”. Fin dai primi anni della sua carriera si è contraddistinto per la sua particolarità vocale e il suo stile unico di suonare la chitarra, che gli ha consentito di scalare le vette della musica cristiana britannica e di diventare uno degli artisti della Christian music più famosi al mondo.

I suoi successi sono ampiamente riportati nel libro “British Black Gospel” scritto da Steve Alexander Smith. Oltre a Noel Robinson, altro prestigioso ospite è il cantautore Aleandro Baldi, il quale ritorna a Sanremo dopo la vittoria del 1994, riportata sul Palco dell'Ariston con la canzone "Passerà”. Ad ufficializzare la presenza dell'artista londinese al Festival della Canzone Cristiana è stato il Direttore artistico Fabrizio Venturi, il quale, nei prossimi giorni, è pronto a rendere noti i nomi di altri importanti ospiti. A condurre la seconda edizione della kermesse musicale cristiana sarà l'attrice Daniela Fazzolari insieme allo stesso Venturi e alla iena DJ Mitch di Radio 105.

"Il Festival si prefigge l'intento di lodare Dio attraverso la musica e diffondere anche in Italia come in altri paesi del mondo, primo fra tutti gli Stati Uniti, la canzone d'ispirazione Cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede" ha dichiarato Fabrizio Venturi, il quale ha aggiunto: "La Christian Music, che è un genere musicale molto conosciuto e diffuso in altri Paesi del mondo, vuole essere fervida testimonianza musicale dei valori Cristiani, mediante un connubio creativo tra la canzone e la fede e tra la canzone e la lode a Dio, che fa proprio il linguaggio più potente che Dio ha donato all'uomo, ossia la musica.

Sant'Agostino affermava che chi canta prega due volte, rimarcando la forza spirituale della canzone. La musica non vi è dubbio che possa rivestire un ruolo educativo e trasformativo in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i suoi ineludibili valori umani. Di tale ruolo sono fermamente convinto e, per tale motivazione, ho deciso di realizzare il Festival della Canzone Cristiana". Sarà presente al Festival della Canzone Cristiana il Presidente dell'Associazione Papaboys, il quale consegnerà un Premio speciale.