5 errori che fanno invecchiare la pelle

Un po’ tutte siamo convinte di aver studiato una beauty routine perfetta che idrata la pelle e la protegge dal precoce invecchiamento. Tuttavia, non è sempre così perché molte commettiamo degli errori banali e comunissimi che favoriscono la comparsa di segni di espressione e rughe. Vediamo subito quali sono per imparare a riconoscerli ed eliminarli subito.

1. Lavare il viso con acqua calda

La stragrande maggioranza delle persone si lava il viso con l’acqua calda senza però sapore che andrebbe evitato. L’acqua calda è deleteria per la pelle del viso, in particolare quella più delicata. Può rompere i capillari e favorire un processo di infiammazione. È meglio invece, usare dell’acqua tiepida o, meglio ancora, fredda in maniera che non venga tolto il film idrolipidico del derma provocando disidratazione che porta alla compresa di segni. Anche utilizzando i migliori prodotti naturali per il viso è inutile se poi ci laviamo con acqua troppo calda che secca le cellule del derma, non solo le più superficiali. Inoltre, l’acqua fredda favorisce la microcircolazione e l’elasticità dei capillari.

2. Strofinare con asciugamani di spugna ruvidi

Dopo aver lavato il viso, è normale che prendiamo il solito asciugamano e lo strofiniamo sul viso per asciugarlo. Grave errore per diverse ragioni, anzitutto, spesso gli asciugamani di spugna diventano ruvidi con il tempo e rischiano quindi di esser troppo abrasivi. Ci vuole invece un materiale più morbido come il cotone di una vecchia t-shirt oppure la microfibra adibito solo al viso. Inoltre, è sbagliato anche strofinare ma il viso andrebbe delicatamente tamponato per togliere l’eccesso di acqua.

3. Non usare la protezione solare

Da sempre i dermatologi dicono di usare sempre la protezione solare per la pelle del viso, anche quando il sole è coperto e piove. Durante la stagione invernale, al pari di quella estiva, la pelle del viso va protetta dai dannosi raggi UVA e UVB che penetrano le nuvole e provocano danni. Per la delicata pelle del viso e del collo, ci vuole una crema con spf alta cioè almeno 30.

4. Struccarsi con le salviette

Altro giro, altro errore. Molte di noi si trovano molto comode a struccarsi utilizzando le salviette, ma in realtà non garantiscono affatto una pulizia accurata. Moltissimo make up rimane ancora intrappolato nei pori del viso, nelle pieghe delle labbra e sulle ciglia. La fase di rimozione del trucco deve esser più accurata utilizzando acqua micellare, struccante bifasico e latte detergente, anche entrambi in caso di trucco pesate. Abbandonare le salviette che rimuovono il make up è importante anche per ridurre la produzione di rifiuti. Oggi dovremmo tutte passare a dischetti in cotone e microfibra riutilizzabili e fare una doppia detersione.

5. Usare un solo prodotto idratante

Finita la detersione, arriva il momento di stendere una buona crema idratante che garantisca una profonda idratazione delle cellule del derma prevenendo lo stress degenerativo. Tuttavia, un solo prodotto idratante non è sufficiente perché le varie zone del viso hanno esigenze diverse. Nel nostro beauty ci vuole un siero, un contorno occhi e un olio per il viso quindi.