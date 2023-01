Ospedale di Sanremo, la ventimigliese Teresita Canavese: "Grazie di cuore a tutto lo staff del reparto di senologia“

La ventimigliese Teresita Canavese desidera ringraziare pubblicamente lo staff del reparto di senologia dell’ospedale di Sanremo per le cure ricevute.

“Vorrei porgere i miei ringraziamenti, in primis, al professor Claudio Battaglia, il suo nome indica che è un grande guerriero, che lotta continuamente contro questo male crudele che purtroppo coinvolge tantissime persone. Un grandissimo grazie va a lui e a tutto il suo staff“ - dice la signora Teresa Canavese, che recentemente è stata operata per un tumore al seno.

“Grazie al dottor Rubino, prezioso come il suo nome, disponibile, capace e anche tanto bellino; alla bella Luana, caposala con grandi capacità; a Federica, dolce, affettuosa, la sua voce è amica; a Caterina, giorno e notte sempre molto laboriosa; a Mirella, tanto cara e premurosa; a Roberta, la mia bella; a Tiziana, carica di dinamismo, e a Nicola, il simpaticissimo. Mi scuso per non ricordare altri nomi ma il mio ringraziamento è rivolto a tutto il reparto" - aggiunge la signora Canavese, Teresita per gli amici, nata il 17 luglio del 1933 - “Oltre alle cure c’è anche un ottimo ristoro, pertanto vi unisco tutti in un forte abbraccio. Grazie di cuore” .