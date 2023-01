Sanremo: lieto fine al Mercato Annonario, dopo mesi ha riaperto il negozio di detersivi

Lieto fine al Mercato Annonario di Sanremo. Dopo mesi di chiusura forzata, sul finire del 2022 ha riaperto i battenti il banco costretto a cessare l’attività temporaneamente per via della tipologia di prodotti in vendita.

A nulla era servito il ricorso al Tar: niente licenza per l’Annonario se si vendono detersivi. È così da quando il regolamento del Mercato fu modificato nel 2019. Una lunga vicenda a suon di carte bollate che, però, prima della fine dell’anno ha avuto la sua conclusione.

A seguito di un incontro con il dirigente del Comune di Sanremo, l’attività ha potuto riaprire limitando la vendita di detersivi a una minima parte e concentrandosi maggiormente sull’alimentare, come da regolamento comunale. “La norma dice che bisogna vendere prevalentemente alimenti, va bene una piccola parte di detersivi - spiega l’assessore al Demanio Mauro Menozzi - in questo caso il problema è nato siccome si vendevano solamente detersivi”.

“Siamo molto contenti per la riapertura - aggiunge Mimmo Alessi per Confesercenti Sanremo - l’attività completa il Mercato Annonario come era prima”.