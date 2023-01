Sanremo: porfido di via Asquasciati in pessime condizioni, gravi rischi soprattutto per gli scooter (Foto)

Da tempo immemore si parla del porfido presente a Sanremo tra piazza Colombo, via Manzoni e via Asquasciati. Una copertura stradale che, purtroppo, presenta gravi problemi e dissesti e che ha bisogno di una continua manutenzione.

Se, per quanto riguarda piazza Colombo, la situazione è migliorata e non si registrano gravi dissesti, peggio va in via Manzoni (ormai solo nella parte alta) ma soprattutto in via Ascquasciati. La strada che scende verso via Roma, infatti, oltre a evidenziare la solita questione del parcheggio ‘selvaggio’, propone gravi disagi soprattutto a chi viaggia su mezzi a due ruote.

I rischi di caduta sono evidenti ma, tra i tanti avvallamenti, ne è presente uno particolarmente pericoloso, poco dopo il passaggio pedonale a ridosso di piazza Colombo. Un ‘buco’ profondo quasi 20 centimetri, nel quale il rischio di caduta è elevatissimo.

I problemi del porfido, ovviamente, sono relativi al continuo passaggio di mezzi, spesso anche molto pesanti e, nonostante gli interventi al sottofondo eseguiti negli ultimi anni, via Asquasciati è sempre più una ‘Dakar’ più che una strada del centro. Una situazione su cui mettere mano, come per molti asfalti della città.