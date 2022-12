Sanremo: allarmi notturni (e anche di giorno) in piazza Nota, accusato il Museo che non c'entra nulla

Da molto tempo i residenti di piazza Nota e piazza Cassini ma anche chi vive nella parte bassa della ‘Pigna’ (il centro storico di Sanremo) lamentano il continuo suono di alcuni allarmi che, soprattutto la notte, stordiscono chi vive nella zona, oltre a svegliarli.

Un problema che in molti stanno cercando di risolvere ma che non sta trovando il colpevole. Alcuni hanno puntato l’indice contro il vicino Museo Civico, che da diversi anni trova spazio nelle sale dell’ex Municipio, al 2 di piazza Nota. Niente di più falso perché i responsabili hanno fatto tutte le verifiche del caso e non è l’allarme del Museo a scattare, né di giorno e tantomeno di notte.

Qual è quindi l’allarme che sta disturbando il sonno dei residenti del pieno centro? C’è chi sostiene che possa essere l’impianto installato obbligatoriamente sulle impalcature, sistemate da alcuni mesi per la ristrutturazione di alcune palazzine. Ma anche chi pensa possa essere un semplice allarme casalingo o di auto che vengono parcheggiate nella zona.

Del caso sono stati investiti anche gli agenti della Polizia Municipale che, da questa mattina stanno svolgendo le indagini del caso. Non sarà facile capire da dove proviene l’allarme fino a quando questo non suonerà. Intanto i residenti del centro matuziano sperano che non scatti di notte, facendoli nuovamente sobbalzare dal letto.