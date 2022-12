Mobilitazione di soccorsi in serata a Riva Ligure per un incidente sulla via Aurelia che sembrerebbe aver coinvolto una moto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde Arma, che ha soccorso e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo un ferito, un uomo di 64 anni.

Non si conosce al momento la dinamica del sinistro, sulla quale stanno indagando i carabinieri.