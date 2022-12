L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 23 al 30 dicembre

Ariete: Nei prossimi dì apparirete mezzi intronati specie se ancora non avete programmato nulla per Natale e a tal riguardo dovreste optare per un desco semplice, a casina o fuori non importa, l’essenziale è che vi ritroviate tutti insieme senza bofonchiare. Comunque, alla faccia del colesterolo, della colite o della gastrite tanti gustosi cibi piluccherete. Sotto l’albero: Donare o ricevere del vino, del pane, una stella di Natale, un ciclamino o una verde pianticella aiuterà a rendere questa festa più bella!

Toro: Preparatevi a dei giorni convulsi dove sembra non esservi requie ma poi domenica festeggerete con le gambe sotto il tavolo assaporando appieno l’atmosfera natalizia. Prima però sappiate che avete ancora tante cosine da sbrigare e una questione da chiarire. Qualcuno si sposterà altri si raduneranno pensando già a come passare il Capodanno. Sotto l’albero: Per accattivare la fortuna, specie materiale, consumate dei datteri (associati all’opulenza) e collocate sulla punta del pino una stella!

Gemelli: Dialogare, coccolare dei bimbetti o un animale, aprire i pacchetti, riscoprire arcaici valori: tutte idee da saggiare affinché questo sia un Natale intimo e finalmente normale. Sappiate altresì dire no ad una barbosa richiesta, riparatevi dal freddo e godetevi il focolare. Una donna, un amico e un dono vi stupiranno. Visite piacenti. Sotto l’albero: Insieme a palline e lucine avvolgete l’abete con del filo argentato che, secondo la leggenda, funge da protezione contro la iella.

Cancro: Tra un pacchetto un dolcetto, un prosecco, un mugugno e un grugno, fermatevi a riflettere sull’importanza della vita e scoprirete che non serve prendersela e che c’è chi è meno fortunato di voi! Coccolate chi vi è accanto e pensate che questo 2022 presto se ne andrà a favore di un 2023 procacciatore di tante novità. Sotto l’albero: Collocate sotto l’alberello dei campanellini da far tintinnare prima di pranzare: richiameranno le forze del bene allontanando quelle del male.

Leone: Atmosfere antiche, un appetitoso pranzetto, un’adunata con i parenti più stretti, uno scambio di auguri sinceri, risultano ottimali per gustare appieno il sapore di questo Natale. Una gioia proverrà da una sorpresa e dal ricevere dei regalini genuini dagli amici prediletti anche se qualcosina vi turberà. Sotto l’albero: Per favorire la buona sorte attaccate dell’agrifoglio e del vischio, legati da un fiocco rosso, alla porta d’ingresso e mettete un angioletto in camera in camera da letto.

Vergine: Se appartenete alla categoria dei festaioli friggerete fino all’ultimo istante perché volete, da buoni pignoli, che tutto sia a posto e ben organizzato ma anche i più laconici o quelli che non hanno voglia di gozzovigliare si adopereranno affinché il giorno di Natale diventi speciale! Per svariati motivi però qualcheduno mancherà dalla programmata tavolata. Sotto l’albero: Sgranocchiare un melograno e mangiare una fetta di dolce a forma di ciambella darà una spinta alla fortunella …

Bilancia: Concedetevi una pausa di relax: troppe congiunture hanno contribuito a spossare e per codesta ragione il vostro dovrà essere un Natale da passare con le persone più care e con qualcuno che vi verrà o andrete a trovare. Alcuni andranno in un ristorantino altri a casa propria o altrui ma per tutti sarà una solennità peculiare. Sotto l’albero: Fichi, frutta secca, pandoro e panettone non potranno mancare così come sarà di buon auspicio attaccare una campanella ad ogni finestrella.

Scorpione: Chiedete al bambinello di portare nel vostro e altrui cuore la pace, di tenere accesa la fiamma della speranza e di prendervi per mano quando state per cadere. Il 25 dicembre sarà un giorno normale: pochi eletti e un problema da buttare nel trituratore. Un invito rallegrerà e un regalo stupirà compresa un’inattesa novità. Sotto l’albero: Depositare una ghirlanda composta da bacche e quattro candele rosse da accendere a Natale servirà a far sì che un desiderio si realizzi!

Sagittario: Domandate a Santa Claus di portarsi via i truci pensieri e ad aiutarvi a risolvere patemi e problemi: forse stavolta vi ascolterà indirizzandovi verso un 2023 all’insegna delle mille probabilità! Il vostro sarà un Natale equilibrato annoverante tavolate, regalini graditi e giochetti con bimbetti. Poi per Capodanno si vedrà… Sotto l’albero: Se anelate alla serenità o volete che il prossimo anno più magnanimo e meno birichino attaccate all’ alberello un rosso peperoncino.

Capricorno: Il 21 dicembre il Sole entrerà in questa costellazione avviando il solstizio d’inverno e il 23 la Luna si fa nuova nel vostro segno zodiacale. Da tal marasma planetario ne usciranno delle festività per qualcuno un po’ tristi per altri gioiose o particolari compreso un evento inatteso. Sotto l’albero: Preparate un dolce con i seguenti ingredienti: una manciata di moderazione, un pizzico di buona volontà e tanta comprensione: spartitelo con chi amate e le feste saranno fatate…

Acquario: Ed eccolo qui un Natale differente dall’anno antecedente. Al di là da vaganti corrucci avrete modo di approcciarvi alle feste con una marcia in più e con la speranza che ciò che desiderate si avveri e la serenità regni nell’animo di ogni familiare. Non tenete il muso, indossate il sorriso più bello e siate parchi nel mangiare specie se lo stomaco o l’intestino fan tribolare. Sotto l’albero: Sappiate che bacche di ginepro e pungitopo, se usati come decorazione, porteranno benone!

Pesci: Se vi siete levati un fardello il Natale sarà più palpitante, bello e, con la complicità delle stelle, vedrete quante sorpresine troverete vicino all’abete… Al fine di non stancarvi acquistate dei piatti pronti oppure accettate un invito o andate al ristorante. A Santo Stefano riposate o recatevi a vedere i paeselli addobbati. Sotto l’albero: Per favorire una sorte un po’ sibillina consumate del brodo di bue o di gallina e bruciate delle bucce di arancia per purificare l’abitazione.

E che le stelle brillino su un Natale pieno di amore, fratellanza, serenità e tanta pace!

Buon Natale a tutti!

