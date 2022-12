Sanremo: il 31 maggio 2023 il Teatro Ariston compie 60 anni e festeggia assieme al proprio pubblico con Cinema, Teatro ed Eventi (video intervista)

I saluti e la presentazione della stagione teatrale del patron Walter Vacchino:





La programmazione per il 60° comincia con ildal 7 all’11 febbraio 2023, Amadeus, Rai, la magia continua.

CHECCO ZALONE venerdì 3 e sabato 4 marzo 2023 alle ore 21.00 con il nuovo spettacolo “Amore+ Iva”.

Checco Zalone sarà nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo dal titolo Amore + Iva, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L’artista pugliese tornerà sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano.

Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi.

Amore + Iva è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

SPETTACOLO SOLD OUT

Link sito Ariston: https://aristonsanremo.com/teatro/AMORE+%2B+IVA/202t/

Link spettacolo: https://www.checcozalone.it/





GIORGIO PANARIELLO venerdì 10 marzo 2023 alle ore 21.00 con il suo nuovo spettacolo “La favola mia” (recupero dello spettacolo del 9/12/2022)

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: sono questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 30 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Prezzi di ingresso:

platea - € 48,00 + € 7,00 prev. - € 40,00 + € 5,00 prev. - € 35,00 + € 5,00 prev.

galleria - € 35,00 + € 5,00 prev. - € 30,00 + € 5,00 prev. - € 24,00 + € 4,00 prev.

Prevendita aperta

Link sito Ariston: https://aristonsanremo.com/teatro/LA+FAVOLA+MIA+-+GIORGIO+PANARIELLO/210t/

Link spettacolo: https://www.friendsandpartners.it/in-tour/la-favola-mia





BEPPE GRILLO venerdì 17 marzo 2023 alle ore 21.00 il nuovo spettacolo di “Io sono il peggiore”.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Grillo ritorna a teatro con “IO SONO IL PEGGIORE”, lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso. Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per la mèta verso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo. Il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i tempi, come non lo avete mai visto.

Prezzi di ingresso:

platea: € 37,00+3,00 prev. - € 32,00+3,00 prev. - € 27,00+3,00 prev.

galleria: € 27,00+3,00 prev. - € 23,00+2,00 prev. - € 20,00+2,00 prev.

Prevendita aperta

Link sito Ariston: https://aristonsanremo.com/teatro/IO+SONO+IL+PEGGIORE/209t/

Link spettacolo: http://www.marangonispettacolo.it/IT/Artisti/beppe_grillo.aspx





QUEEN AT THE OPERA venerdì 24 marzo 2023 alle ore 21.00 tornano al teatro Ariston, dopo il successo del 2019, con il loro concerto/show interamente basato sulle musiche dei Queen.

In scena dal 2015, il primo ed originalissimo Concerto/Show interamente basato sulle musiche dei QUEEN in una inedita e coinvolgente veste rock/sinfonica mai creata prima, con gli arrangiamenti originali del Maestro Piero Gallo che dirige un’orchestra di più di 20 elementi. Da un’idea di Simone Scorcelletti lo spettacolo che sta riscuotendo enorme successo, in Italia e nel mondo! Grazie alla presenza sul palco di oltre 40 straordinari performer, con Queen At The Opera il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i più grandi classici dei Queen e riviverli assistendo ad un evento pronto a scatenare emozioni uniche.

Prezzi di ingresso:

platea: € 42,00+ € 4,00 prev. - € 37,00+ € 4,00 prev. - € 32,00+ € 4,00 prev.

galleria: € 32,00+ € 4,00 prev. - € 27,00+ € 3,00 prev. - € 22,00+ € 3,00 prev.

Prevendita aperta

Link sito Ariston: https://aristonsanremo.com/teatro/QUEEN+AT+THE+OPERA/207t/

Link spettacolo: https://www.queenattheopera.com/

Link trailer: https://youtu.be/2E6E3vEesh8





ALESSANDRO CATTELAN venerdì 31/3/2023 alle ore 21.00 con lo spettacolo “Salutava sempre”

Un’occasione davvero speciale, si direbbe unica, nella quale il pubblico è invitato a partecipare al funerale di Alessandro Cattelan e da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà.

Canzoni, stand up, momenti di show, battute e interazione con il pubblico in questa festa per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”

Un one man show, prodotto da Live Nation, dove il protagonista ci racconta con il suo inconfondibile tono ironico e dissacrante, il suo sguardo su un mondo di cui ormai non fa più parte e dove, con la morte, si è guadagnato il privilegio della totale sincerità

Prezzi di ingresso:

platea: € 60,00+ € 9,00 prev. - € 55,00+ € 8,25 prev. - € 50,00+ € 7,50 prev.

galleria: € 50,00+ € 7,50 prev. - € 42,00+ € 6,30 prev. - € 32,00+ € 4,80 prev.

Prevendita aperta

Link sito Ariston: https://aristonsanremo.com/teatro/SALUTAVA+SEMPRE/213t/

Link spettacolo: https://www.livenation.it/artist-alessandro-cattelan-1373175





MARCO MASINI giovedì 6 aprile 2023 alle ore 21.00 in concerto con il tour Ti innamorerai – oltre 30 anni insieme.

Il cantautore fiorentino salirà quindi sul palco per festeggiare i suoi 30 anni di carriera attraverso un concerto che ne ripercorre tutto il meglio del repertorio musicale.

Prezzi di ingresso:

platea: € 50,00+ € 5,00 prev. - € 40,00+ € 5,00 prev.

galleria: € 40,00+ € 4,00 prev. - € 35,00+ € 4,00 prev. - € 28,00+ € 4,00 prev.

Presto in vendita

Link spettacolo: https://www.friendsandpartners.it/artisti/marco-masini





ALESSANDRO BIANCHI, ENRIQUE BALBONTIN, ANDREA CECCON E FABRIZIO CASALINI venerdì 14/4/2023 alle ore 21.00 appuntamento con la comicità con il nuovo spettacolo dei PIRATI DEI CARUGGI



Dopo i vari sold out al teatro Politeama e all'Arena del mare del Porto Antico, i 4 alfieri della scortesia ligure, Alessandro Bianchi, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Fabrizio Casalino, tornano all'Ariston di Sanremo con il loro nuovo spettacolo!

Nuovi sketch e nuovi e personaggi, pezzi solisti e corali, senza dimenticare i grandi classici del loro scorrettissimo repertorio. Alternando come sempre la musica alla parola.

Prezzi di ingresso:

platea: € 27,00+ € 3,00 prev. - € 22,00+ € 3,00 prev.

galleria: € 22,00+ € 3,00 prev. - € 18,00+ € 2,00 prev.

Prevendita aperta

Link sito Ariston: https://aristonsanremo.com/teatro/I+PIRATI+DEI+CARUGGI/214t/

Link spettacolo: https://www.youtube.com/channel/UClEpYJeE4-tG6OF4TWao95g





RAPHAEL GUALAZZI in concerto sabato 15 aprile 2023 alle ore 21.00

Prezzi di ingresso:

platea: € 40,00+ € 4,00 prev. - € 35,00+ € 4,00 prev. - € 30,00+ € 4,00 prev.

galleria: € 30,00+ € 3,00 prev. - € 28,00+ € 3,00 prev. - € 25,00+ € 3,00 prev.

Presto in vendita





FRANCESCO CICCHELLA lunedì 24 aprile 2023 alle ore 21.00 con lo spettacolo “Bis”

Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite.

La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

Prezzi di ingresso:

platea: € 35,00+ € 3,00 prev. - € 30,00+ € 3,00 prev.

galleria: € 25,00+ € 2,00 prev. - € 20,00+ € 2,00 prev.

Presto in vendita

Link spettacolo: https://www.topagencymusic.com/francescocicchella

Francesco Cicchella a Made in Sud: https://youtu.be/cNzFdzCDhVc





RAF in concerto venerdì 28 aprile 2023 alle ore 21.00 con partenza del Tour “La mia casa” dal teatro Ariston

Raf torna live con LA MIA CASA TOUR, con partenza “La mia casa, la nostra casa è l’universo in cui viviamo. Musicalmente parlando nel 2023 i teatri torneranno a essere ‘La mia casa’. Vi accoglierò con nuove sonorità, nuove canzoni. Musica e parole con l’energia e le emozioni di sempre”.

Prezzi di ingresso:

platea: € 50,00+ € 5,00 prev. - € 45,00+ € 5,00 prev. - € 40,00+ € 5,00 prev.

galleria: € 40,00+ € 4,00 prev. € 35,00+ € 4,00 prev. - € 30,00+ € 4,00 prev.

Presto in vendita

Link spettacolo: https://www.friendsandpartners.it/in-tour/la-mia-casa-tour-2023





SIMONA MOLINARI venerdì 12 maggio 2023 alle ore 21.00 in concerto



platea: € 35,00+ € 3,00 prev. - € 30,00+ € 3,00 prev. - € 28,00+ € 3,00 prev.

galleria: € 28,00+ € 2,00 prev. € 25,00+ € 2,00 prev. - € 22,00+ € 2,00 prev.

Presto in vendita





PUPO venerdì 19 maggio 2023 alle ore 21.00 appuntamento con la musica con il concerto “Su di noi… la nostra storia”



Nel 2022, dopo 2 anni segnati dalla pandemia da COVID-19, Pupo riprende il suo tour internazionale dal vivo, intitolato "40 anni Su di Noi". Gli spettacoli australiani di Perth, Sydney e Melbourne; quelli nei teatri europei di Svizzera, Belgio, Germania e Lussemburgo e quelli estivi nelle piazze italiane registrano sempre il tutto esaurito, scatenando una partecipazione ed entusiasmo da parte del pubblico, che vanno oltre ogni più rosea aspettativa, sia da parte di Pupo che degli organizzatori. Ed è per questo che Pupo ed i suoi collaboratori, decidono di rilanciare il tour dal vivo in tutto il mondo anche per il 2023. Il nuovo spettacolo, sulla scia del precedente, si intitolerà: "Su di noi...la nostra storia". "SU DI NOI...la nostra storia", oltre ad essere uno straordinario tuffo nel mare dei leggendari successi di Pupo, è un racconto di vita ricco di emozioni. Il racconto di un percorso umano ed artistico davvero straordinario. Uno spettacolo unico nel suo genere e perciò... IMPERDIBILE!

Prezzi di ingresso:

platea: € 46,00+ € 4,00 prev. - € 36,00+ € 4,00 prev.

galleria: € 36,00+ € 4,00 prev. - € 28,00+ € 2,00 prev.

Prevendita aperta

Link sito Ariston: https://aristonsanremo.com/teatro/PUPO+%22SU+DI+NOI%22+...+LA+NOSTRA+STORIA/208t/

Link spettacolo: https://www.pupo.tv/it/

FILIPPO CACCAMO venerdì 25 maggio 2023 alle ore 21.00 con lo spettacolo “Tel chi Filippo”



“Tel chi Filippo” è uno spettacolo comico e anche di più. E’ uno show a 360 gradi che prende le mosse dal mondo della scuola e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata. Lo spettacolo ha registrato un sold out dietro l’altro, in tutti i teatri che l’hanno messo in scena e il suo tema principale è LA VITA DEGLI INSEGNANTI. Quando si parla di scuola il nostro pensiero si sofferma sempre sugli studenti…ma il corpo docenti? Si rivela una fonte inesauribile di aneddoti, tic, spaccati di vita sui banchi che, riletti alla luce della verve comica di Filippo, sono la base dello spettacolo e che nel tempo hanno portato l’artista ad avere più di 500 000 follower. Filippo Caccamo interpreta in maniera ironica il mondo dei professori e dei collaboratori scolastici, dei tecnici e della segreteria, portando sul palco i suoi personaggi nati sul web più conosciuti e amati. Tra battute e scene esilaranti, Filippo introduce anche tematiche esterne al mondo scolastico, come la crescita personale e le responsabilità che ne derivano, il rapporto con i genitori o quello con gli uffici pubblici. Uno spettacolo coinvolgente in cui tutti riescono a immedesimarsi facilmente: studenti, genitori di figli in età scolastica o adulti che ridono ricordando la loro esperienza sui banchi. Non può infine mancare la canzone “Il Collegio docenti”, una brillante parodia di "Brividi" che ha riscosso molto successo e che ha fatto impazzire il pubblico sui social e a teatro.

Prezzi di ingresso:

platea: € 35,00+ € 3,00 prev. - € 30,00+ € 3,00 prev.

galleria: € 25,00+ € 2,00 prev. - € 20,00+ € 2,00 prev.

Prevendita aperta

Link sito Ariston: https://aristonsanremo.com/teatro/TEL+CHI++FILIPPO/212t/

Link spettacolo: https://filippocaccamo.it/teatro/





MASSIMO RANIERI giovedì 1° giugno 2023 alle ore 21.00 con il nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo tour”

Riprende il viaggio di Massimo Ranieri, insieme al suo pubblico, con il nuovo spettacolo “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO”

Dopo piu’ di 800 repliche di “SOGNO E SON DESTO” ecco un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.

Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del PREMIO DELLA CRITICA a Sanremo 2022, “LETTERA DI LA DAL MARE”.

Ascolteremo anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito il 18 novembre, che porta la firma della produzione musicale di Gino Vannelli.

Anche questa volta ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso.

Lo spettacolo si veste di una nuova veste scenografica, l’organizzazione generale della produzione è di Marco De Antoniis, con una band di musicisti inedita dove possiamo trovare al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce: Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce: Valentina Pinto e ai fiati troviamo il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri.

Prezzi di ingresso:

platea: € 65,00+ € 5,00 prev. - € 55,00+ € 5,00 prev. - € 42,00+ € 5,00 prev.

galleria: € 42,00+ € 4,00 prev. - € 35,00+ € 4,00 prev. - € 28,00+ € 4,00 prev.

Prevendita aperta

Link sito Ariston: https://aristonsanremo.com/teatro/TUTTI+I+SOGNI+ANCORA+IN+VOLO+TOUR/211t/

Link spettacolo: http://www.massimoranieri.it/

Eventi nel mese di aprile e maggio all’Ariston:

- SANREMO DANCE FESTIVAL 29-30 aprile 2023 concorso nazionale di danza organizzato da CSEN Imperia e Dance in Motion Sanremo

Link spettacolo http://www.sanremodancefestival.it/

- 2023 GEF GLOBAL EDUCATION FESTIVAL 24A EDIZIONE E SANREMO JUNIOR 14A EDIZIONE dal 3 al 6 maggio organizzato da Kismet srl del Cav. Paolo Alberti

Link spettacolo: https://gef.it/

- PREMIO INTERNAZIONALE DANZA GIOVANI CITTÀ DI SANREMO 13 maggio 2023 concorso di danza per giovani talenti organizzato da Proballet Italia Marcello Algeri e Sabrina Rinaldi

Link spettacolo: https://www.aristonproballet.com/

Video saluto di Marcello Algeri – Direttore di Ariston Proballet https://youtu.be/w2C2GXAWHWw







Cinema: innovazione

L’Ariston ha installato il nuovo sistema di proiezione laser “Lucilla” in funzione al Roof 1 dove è in programmazione la versione hd di Avatar la via dell’acqua e nel 2023 tutte le sale verranno dotate del sistema a proiezione laser – maggiore luminosità, contrasto e definizione e colori più definiti.

"Il Teatro ARISTON di SANREMO è orgoglioso di presentare agli spettatori un ulteriore miglioramento della qualità di proiezione nelle sue sale. In vista della nuova stagione 2023, che si preannuncia colma di film avvincenti e di qualità, il Teatro ha deciso di migliorare ulteriormente l’esperienza di proiezione dotando tutti i suoi proiettori di una nuova e più efficiente illuminazione laser.

Il progetto di miglioramento è già stato avviato con l’installazione in Sala Roof 1 del proiettore LUCILLA-10K CP sviluppato da Cinemeccanica in accordo con Christie, dotato di sorgente laser RGB da 10.000 lumens, che rende la visione dell'immagine straordinariamente brillante e uniforme.

La proiezione con sorgente di luce laser consente di vedere i film con un livello di luminosità più elevato rispetto a proiezioni effettuate con lampade ad incandescenza generando un'esperienza di visione unica e coinvolgente.

Il sistema laser è sicuro e funziona per 30.000 ore mantenendo la propria luminosità inalterata nel tempo così ogni proiezione è uguale alle altre, sempre con la massima qualità.

La luce laser applicata ai proiettori cinema è inoltre amica dell'ambiente perché combatte l'inquinamento e il riscaldamento globale della terra, riducendo il consumo dell'energia elettrica ed eliminando l'uso e lo smaltimento delle inquinanti lampade ad incandescenza.

Da Gennaio 2023 proseguiranno gli aggiornamenti tecnologici nelle altre sale, elevando questo storico e affascinante teatro ad un livello qualitativo delle proiezioni simile ai migliori cinema in Italia e nel mondo".