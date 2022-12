Bordighera, musica e animazione per la vigilia di Natale (Foto)

A Bordighera, una vigilia di Natale dedicata ai bambini e a tutti coloro che amano l’atmosfera delle feste. Alle 16, in centro città, la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò si trasformerà nella Babbo Natale Band, per accompagnare le ore che precedono la mezzanotte e, perché no, gli ultimi acquisti per i regali.

Alle 17.30, al porticciolo turistico, Babbo Natale arriverà dal mare per salutare i bimbi e le loro famiglie. L’appuntamento, ormai entrato nella tradizione, è organizzato a cura del Centro Sub Riviera dei Fiori, del Yacht Club Sant’Ampelio e del Comune di Bordighera.

Infine, ancora tanta animazione con Babbo Natale ed i suoi aiutanti, alle 16.30 in centro città e alle 17.30 in paese alto.

“Per vivere insieme la magia di questi giorni così speciali, nel calendario delle manifestazioni non poteva mancare un pomeriggio di vigilia con musica e divertimento per i più piccoli e le loro famiglie. In centro, al porto o nel paese alto… Bordighera vi aspetta con le luci ed i colori delle feste!” - commenta l’assessore Melina Rodà.

Il programma completo della stagione invernale della città delle palme è disponibile all’indirizzo https://www.bordighera.it/manifestazioniinvernali20222023.pdf​.