Un 'Magnifico' capolavoro nella Concattedrale Basilica di San Siro a Sanremo e al Santuario della Madonna Miracolosa di Taggia

Due occasioni da non perdere per ascoltare Il Magnificat di Johann Sebastian Bach eseguito dall’’Orchestra Sinfonica di Sanremo - diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo - con la partecipazione del Coro FilHarmonia', Paolo Cigna (soprano), Antonella Romanazzi (soprano), Gianluca Belfiore Doro (contralto), Gianluca Pasolini (tenore), Giuseppe Altomare (basso).

I due concerti (ingresso libero) si terranno domani alle 21 alla Concattedrale Basilica di San Siro a Sanremo e venerdì alla stessa ora al Santuario della Madonna Miracolosa di Taggia.

“Il Magnificat in Re maggiore BWV 243 è, insieme alla Messa in Si minore, la principale composizione sacra di Johann Sebastian Bach su testo latino. La quasi totalità delle cantate di Bach erano su testo tedesco, perché dai tempi di Lutero la Bibbia era stata tradotta, mentre i testi devozionali erano scritti direttamente in tedesco. Il Magnificat fa eccezione perché nella liturgia luterana si manteneva il latino quando lo si cantava durante i Vespri delle festività principali. Il testo è quello del Vangelo secondo di San Luca (I, 44-65): nella casa di Zaccaria Maria si rivolge ad Elisabetta e loda il Signore (“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio…”).

Bach scrisse il Magnificat in una prima versione nel 1723 per la chiesa di San Tommaso a Lipsia. È molto probabile che fosse stato eseguito per i Vespri di Natale, perché in origine Bach inserì anche alcuni mottetti (sia su testo tedesco che latino) sul tema della Natività. Qualche tempo dopo scrisse una versione in Re maggiore (tonalità che valorizza i violini e soprattutto le trombe) ed eliminò i mottetti, in modo tale che la cantata fosse adatta a qualunque periodo dell’anno. Mettendo in musica il testo del Magnificat, Bach da un lato si attiene alla tradizione, esaltando il contrasto tra l’esaltazione di Dio e il tema del peccato dell’uomo, dall’altro impiega tutti i mezzi espressivi a sua disposizione e valorizza gli influssi culturali più svariati, dal Concerto vivaldiano al severo contrappunto fiammingo”.

Questi ultimi giorni dell’anno offriranno al pubblico non solo la possibilità di ascoltare grande musica ma anche di regalarla. La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha attivato la speciale ed elegante gift card per regalare 4 ingressi ad un prezzo speciale: 80 euro per gli over 25, 30 euro per gli over 70.

Un’altra idea regalo, anche per sé stessi, è il concerto del 1° gennaio alle 17.00 presso la sala privata del Casinò di Sanremo. Il programma è quello del classico e immancabile 'concerto delle feste' con le musiche (valzer e polke) scritte dalla famiglia Strauss. E’ possibile acquistare gift card e biglietti in prevendita sul sito www.sinfonicasanremo.it oppure - e questa è un’altra novità proposta dalla Fondazione per le festività - presso la biglietteria allestita al Palafiori aperta tutte le mattine dalle 10 alle 12 dal 19 al 23 e dal 27 al 30 dicembre.