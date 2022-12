Ventimiglia ricorda il sacrificio del carabiniere Antonio Fois, a Bevera la cerimonia (Foto e video)

In occasione del 50esimo anniversario del conferimento della medaglia d’oro al valore militare ad Antonio Fois questa mattina autorità civili e militari della provincia di Imperia si sono riunite a Bevera, frazione di Ventimiglia, per ricordare il giovane carabiniere, ora brigadiere, nato a Borore in provincia di Nuoro il 23 gennaio 1953, che nel 1971 perse la vita per compiere il proprio dovere.

Si è svolta una cerimonia presso il cippo sito ai margini di via Carabiniere Antonio Fois, vicino al ponte Aniante, a Bevera, dove è stata deposta una corona. In seguito, è stata celebrata dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, insieme al parroco di Bevera don Jackson e a don Massimo Gelmi, cappellano dei carabinieri e capo del Servizio Assistenza Spirituale della Legione Carabinieri Liguria, una santa messa in ricordo della morte del carabiniere Antonio Fois presso la parrocchia San Giovanni Battista nella frazione di Ventimiglia.

"Antonio Fois, che prestava servizio presso la stazione dei carabinieri di Bevera, il 26 dicembre del 1971, a soli 18 anni, mentre si trovava da solo in servizio in quella caserma, sollecitato da una persona del luogo, è accorso presso un'abitazione di vico Soprano, dove era in corso una discussione ma mentre cercava di sedare gli animi, venne colpito da più colpi di arma da fuoco esplosi da uno dei contendenti che in un impeto di furia omicida, ha colpito mortalmente anche tre persone presenti nell'abitazione. Nonostante fosse gravemente ferito all'addome e al braccio destro, il carabiniere ha trovato la forza di reagire con la propria pistola di ordinanza prima di abbattersi al suolo, morente ha espresso il proprio rammarico al comandante della tenenza sopraggiunto per non aver potuto fare di più per evitare la strage" - ha ricordato il capitano dei carabinieri di Ventimiglia Marco Da San Martino leggendo la motivazione di concessione della medaglia d’oro al valor militare al brigadiere Antonio Fois.

Questa mattina è stato perciò ricordato il "nobile esempio di eccezionale coraggio, di attaccamento al dovere ed elette virtù militari compiute dal giovane carabiniere, insignito della medaglia d'oro al valore militare" - ha sottolineato Da San Martino.

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia ha dedicato alla memoria del brigadiere Antonio Fois una scuola materna nel 1975 e nel 1997 la via cittadina in cui trova posto il cippo commemorativo.