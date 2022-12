Bajardo: il Comune chiede supporto a un legale per l'affidamento dei lavori di piazza Antonio Rubino

Il comune di Bajardo si affida a uno studio legale per cercare di capire come poter dirimere la questione legata ai lavori per la messa in sicurezza di piazza Antonio Rubino, che prevedono la demolizione del manufatto pericolante esistente ed al successivo consolidamento a valle mediante realizzazione di muro di contenimento con creazione di area verde.

I lavori sono stati bloccati dalle vicende giudiziarie della Edilcantieri Costruzioni Srl, relative ai lavori di Aurigo e Castelvittorio. Il Comune, nelle scorse settimane, aveva già informato la Procura e l’Anac di Roma, per le problematiche conseguenti alla fase successiva della procedura di gara per l'affidamento dei lavori finanziati attraverso il Pnrr con il contributo di ben 300mila euro. Questo perchè, il 16 settembre scorso, la società appaltatrice Ecoscavi di Sanremo, aveva comunicato la volontà di recedere dall'appalto in questione.

Dopo la rinuncia di Ecoscavi (che aveva proposto un ribasso del 12,40%) sarebbe stata la Edilcantieri (ribasso del 9.50%) a occuparsi dei lavori, ma le vicende giudiziarie hanno consigliato la prudenza al Comune di Bajardo, avvalendosi di un supporto legale sia per i rapporti con i competenti Organi di Magistratura che per l’emissione di un parere legale volto a consentire all’Ente di assumere gli adempimenti conseguenti e necessari, a norma di legge, che permettano di confermare e mantenere il finanziamento per la realizzazione dell’opera pubblica.

Il legale incaricato dal Comune, l’avvocato Gabriele Marco Chiparo del Foro di Imperia, dovrà capire se, l’eventuale affidamento alla terza azienda che aveva partecipato al bando (la Ecogrid con il 2,22% di ribasso) non metta poi a rischio l’Ente da eventuali ricorsi della Edilcantieri. Oppure se l’affidamento a quest’ultima non sia a rischio di blocco dei lavori, in caso di una sentenza contro l’azienda.

Il Sindaco Moraglia, nel corso dell’ultimo Consiglio ha anche evidenziato come lo scenario si sia arricchito ulteriormente con la sentenza del Tar Liguria, cpm la quale è stata sospesa (a seguito del ricorso della società Edilfera di Sanremo) l'aggiudicazione dei lavori (commissionati da Regione Liguria) di ristrutturazione, adeguamento normativo e potenziamento dei locali del centro per l'impiego di via Martiri della Libertà, a Sanremo, in quanto la ditta appaltatrice, la Edilcantieri di Imperia, avrebbe omesso di indicare nei documenti di gara la circostanza relativa al procedimento penale sopra menzionato.

Si tratta di una situazione difficilissima per il piccolo comune dell’entroterra di Sanremo che ora, con l’ausilio di un avvocato, cercherà di dirimere la vicenda.