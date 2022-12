Sanremo: sbatte con l'auto contro un muro ai 'Tre Ponti', giovane trasportata al 'Santa Corona'

Sbatte contro un muro per cause ancora in via d’accertamento e rimane bloccata nell’abitacolo. I Vigili del Fuoco di Sanremo la estraggono dalla sua Fiat 500, per consegnarla alle cure dei medici.

E’ accaduto questa notte intorno all’1.30, in corso Mazzini a Sanremo nella zona dei ‘Tre Ponti’. Una giovane, al volante dell’auto ne ha perso il controllo, sbattendo violentemente contro il muro e, fortunatamente, senza coinvolgere altri mezzi.

Dopo essere stata estratta dall’auto è stata trattata sul posto dal personale medico del 118 e, successivamente, trasportata al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure da un’ambulanza della Croce Rossa. La sue condizioni non sono gravi.