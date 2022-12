Imperia: scazzottata ieri sera fuori da un locale di Calata Cuneo, pronto intervento dei Carabinieri

Pronto intervento dei Carabinieri, ieri sera fuori da un locale di Calata Cuneo, dopo essere stati avvisati da alcuni cittadini che avevano notato una colluttazione all’interno.

I militari della Compagnia hanno bloccato sul nascere una scazzottata che poteva degenerare in rissa e hanno segnalato all’autorità giudiziaria tre giovani, due croati e un ucraino di 26, 30 e 32 anni.

All’arrivo dei Carabinieri i tre non avevano gravi ferite e, anche per questo, non sono stati portati in Pronto Soccorso. Ora la Procura farà la valutazione dei reati, nei confronti dei tre.