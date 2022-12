Diano Marina: incidente sull'autostrada, 40enne in gravi condizioni trasferita in elicottero a Pietra Ligure

Grave incidente stradale, questa mattina sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra San Bartolomeo al Mare e Diano Marina, in direzione del confine di Stato.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha visto un ferito in modo grave. Si tratta di una donna di 40 anni che è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco di Imperia e dal personale medico del 118, insieme ai volontari della Croce d’Oro di Cervo.

In ambulanza è stata trasportata al rendez-vous con l’elicottero ‘Grifo’, per il successivo trasferimento al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti.