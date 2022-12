Imperia: 'furbetti' dell'immondizia in vico Castello, un lettore chiede lo spostamento dei cassonetti

Un nostro lettore di Imperia, Massimo Pettenuzzo, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado in vico Castello Onelia;

“Noi residenti e proprietari di seconde case dobbiamo convivere con questa situazione che è chiaramente generata dalla maleducazione di alcuni. Però ho inviato molte mail in Comune, sperando in uno spostamento dal dei contenitori che, nascosti, invitano i ‘furbetti’ a scaricare di tutto davanti alla nostra porta di entrata e laboratorio di gelateria. Invito a prendere in seria considerazione lo spostamento dei contenitori su via Des Geneys, molto più larga e come descritto sopra molto più in vista, forse anche di telecamere”.