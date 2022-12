Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 11 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

Spettacolo del 'The Gospel Light Vocal Ensemble' in piazza Colombo a Sanremo

DOMENICA 11 DICEMBRE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

10.00-18.00. Mostra personale di Pittura ad olio di Elena Copetti, omaggio alla Riviera dei Fiori e a Sanremo dell’Artista piemontese curata da Anna Lorenzi. Floriseum a Villa Ormond in corso Cavallotti, ingresso libero

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi a Coldirodi

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di presepi artigianali. Piazza San Sebastiano (nelle chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi

10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre

10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

11.55. 38° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica nello specchio acqueo antistante la città. Premiazione al termine (più info)



14.30-22.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

16.00. Concerto del Corpo Banditistico e Orchestra Note Libere in Piazza Cassini, centro città



16.45. Per ‘Narrazioni al Museo’, Francesco Scopelliti presenta ‘De bello garden. Pensieri fuori del seminato. Letture a cura di Elisa Marenco. Museo Civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2



17.30. Musica di Natale con il coro di bambini ‘Coccole d’Armonia’ e il coro gospel ‘The Gospel Light Vocal Ensemble’. Conduce Maurilio Giordana con la partecipazione delle ‘Farfalle luminose’ in uno spettacolo itinerante. Piazza Borea d’Olmo

20.30. Merry Christmas: The Dinner Show con MasterDBJ. Villa Nobel, info e prenotazioni +39 349 4661632 (più info)

21.00. ‘Cantainverno 2022’: 2ª selezione del concorso canoro organizzato dall'associazione Viva Armea (finale il 26 dicembre). Mattatori della serata Agostino Orsino, storico presentatore, e Alex Penna in qualità di direttore artistico. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908

IMPERIA

11.00. Imperia Winter Regatta 2022 (ultimo giorno): evento velico internazionale dedicato alle classi 420 e 470 con la partecipazione di equipaggi da tutta Europa. Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.00. Nell’ambito della 20ª rassegna di Musica Sacra ‘Dalle Piazze alle Cattedrali’, concerto del Gruppo vocale ‘Ensemble del Giglio’ in Spirituals e brani natalizi nel concerto ‘Verso il Natale’. Chiesa della SS. Annunziata in piazza Ulisse Calvi ad Oneglia, partecipazione libera

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



16.00. Spettacolo teatrale ‘Disagiati nel Paese delle Meraviglie’. Sul palco l’attore comico Enrico Luparia, il musicista Mauro Vero, la Scuola di Danza ‘Mov’art’ e, in qualità di ospiti, la cantante Barbara Cibelli e il comico Daniele Raco. Auditorium del Museo Navale, via Scarincio 7, ingresso a offerta libera



17.00. ‘Viaggi da ascoltare’: pomeriggio in musica con la Filarmonica Città di Imperia e gli attori del teatro del Mutuo Soccorso. Dirige il M° Adriano Strangis. Teatro del Mutuo Soccorso, via Santa Lucia 14, ingresso a offerta libera

VENTIMIGLIA

8.30-19.00. Apertura straordinaria del Museo Preistorico nazionale dei Balzi Rossi e zona archeologica + Visite guidate al Museo alle ore 9.00, 10.30, 12.00 & 13.00

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507



15.30. ‘Cammino nella Storia del Natale’: in Piazza del Canto un suggestivo angolo è dedicato alla tradizionale postazione di Babbo Natale insieme ad ulteriori elementi decorativi, musica a tema, dolci e molto altro. Evento a cura dell’Ente Agosto Medievale. Centro storico

VALLECROSIA

17.30-19.30. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune

BORDIGHERA



9.00-20.00. Mercatini di Natale nel paese alto

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

11.00. ‘Presepi int‘i Carugi’: Mercatini di Natale e tanto altro da scoprire. Borghetto San Nicolò



11.00 & 15.00. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

15.00. Spettacoli ‘Alle Porte dei Sogni’. Borghetto San Nicolò

21.00. Tributo a Lucio Battisti: Concerto dei Nuovi Solidi, Memorial Fabio Paronuzzi (evento a scopo benefico). Palazzo del Parco



OSPEDALETTI



16.30. Per la rassegna ‘Parole… alla Piccola’, ‘Due libri Ouattro note’: Paola Gula e Fulvio Rombo presentano ‘Caffè Corretto’ e ‘Ayahuasca’. Letture di Enrico Farinelli. Accompagnamento musicale di Paolo Crespi. Sala eventi La Piccola, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-18.00. Fiera di Santa Lucia: ritorna il tradizionale appuntamento lungo le vie e piazze di Taggia + gonfiabili gratuiti per il divertimento di tutti i bambini presso l’area dell’ex mercato coperto (h 10.30/12.30-14/18)

9.00. ‘Taggia e i suoi tesori’: esperienza di avvicinamento all’assaggio dell’olio e approfondimento sulle caratteristiche della cultivar Taggiasca + Camminata per il borgo di Taggia fino all’Oliveto storico della Madonna del Canneto e visita al vigneto + Degustazione del Moscatello di Taggia in abbinamento ai prodotti tipici locali. Sede Associazione Produttori Moscatello di Taggia, Via Gastaldi, info 375 6160727

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.30. Mercatino di Natale con banchi di hobbisti e artigiani. Vie e piazze del paese



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00 -11.30. Porta la letterina a Babbo Natale, a cura dell’Associazione San Matteo. Piazza Magnolie

11.15. Festa dell’Olio nuovo: assaggio di olio per bambini. A cura del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure. Piazza Magnolie

15.00. ‘Ti racconto la mia piscialandrea’: prepara la tua piscialandrea, portacela e raccontacela. A cura di CIA Agricoltori Italiani. Con l’animazione musicale di Paolo Bianco. Piazza Magnolie

CERVO

8.30. ‘Trail del Ciapà’ (4ª edizione): gara di trail running (28 km, 21 km e 9 km) che si svolge nel Parco Comunale del Ciapà e si estende anche nell’entroterra, su sentieri e sterrate di San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi. Partenza dal Campo Sportivo in Val Steria, Strada Steria 47 (info e iscrizioni a questo link)



10.00. In occasione del Trail del Ciapà, camminata ludico motoria ‘Cammina per il cuore di Martina’. Il percorso è di circa 5km nel Parco del Ciapà, con partenza alle 10 dal Campo sportivo di Valle Steria, Via Steria 47 (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

14.00. Aspettando Natale: Mercatino Brocante e gonfiabili by Kenzo + alle 16, merenda dei bambini preparata dalla Pro Loco Airole + alle 18, ‘Aperitiviamo': aperitivo e stuzzichini in piazza + alle 18.30, accensione delle luminarie natalizie e dell’albero della piazza + apertura del presepe artigianale nella chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo

BAJARDO

9.30. Mercatino nelle piazze del paese

9.30. ‘Plastic Free’: evento di pulizia e informazione ecologica cn partenza davanti alla chiesa e risalita verso il borgo antico

9.30. ‘Il suggestivo Santuario di Berzi tra simbolismo e magie verdi natalizie’: camminata con la guida escursionistica Antonella Piccone con percorso ad anello. Info e prenotazioni al numero 3911042608

11.00-15.00. ‘C'era una volta Bajardo’: passeggiata per le vie del borgo antico, a cura di Mauro Laura ‘Storia e storie, ricordi e racconti di un tempo che a Bajardo non c'è più’. Ritrovo in Piazza de Sonnaz, info e prenotazioni al numero 339 1003720

10.00. ‘Elena l'Elfo di Natale cantastorie’: incontro intorno al fuoco per bambini e adulti con la musica dell’arpa arpa e storie magiche + ‘Clown in favola’: fiabe animate itineranti tra la biblioteca comunale Il Tiglio e piazze del paese + 30 anni di erbe e fiori spontanei’: l'arte botanica dell'erbario storico di Marco Damele



16.00. Concerto di chitarra del M° Massimo Laura con musiche di Bach, Albeniz, Torrega e Terzi. Al termine degustazione di bevande calde, Chiesa Vecchia

CAMPOROSSO

9.00. ‘Mercatini di Natale' in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico

CIPRESSA



15.00. Festa dei Folletti in piazza

ISOLABONA

10.00. ‘Aspettando il Natale’: bancarelle per le vie del centro storico è dalle 14.30, cioccolata calda e cubåita in Piazza Martiri

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



15.30. Concerto ‘Natale in Jazz’ con il gruppo ‘Wine And Roses Jazz Quintet’. In programma brani natalizi e Disney rivisitati in chiave jazz. Corso Mario Ponzoni

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo. Le ambientazioni sono collocate tra i caruggi della frazione + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

9.15 & 16.30. Per ‘D'autunno Francesco’, camminata con itinerario sui luoghi di Biamonti e nel parco a lui dedicato, accompagnata da letture (partenza dal Comune) + alle 16.30, in occasione del centenario della nascita di Calvino, Veronica Pesce (università di Genova) e Laura Guglielmi presentano l'itinerario turistico letterario dedicato a Calvino. Partecipano alcuni studenti di università e del Liceo di Ventimiglia. Centro Polivalente ‘Le Rose’, ingresso libero

SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio



10.00-17.00. Mercatino in Piazza Martiri Patrioti

15.00. Babbo Natale arriva in Piazza Martiri Patrioti ed incontra i bambini presenti omaggiandoli con un dolce regalino e scattare fotografie assieme a loro + truccabimbo e piccolo spettacolo di danza

TRIORA

16.30. Spettacolo teatrale ‘Percorsi dell’anima, viaggio attraverso le Alpi Liguri’, ideato in collaborazione fra l’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e l’Associazione Culturale ‘Il Teatro dell’Albero’ e con la drammaturgia e la regia di Cloris Brosca, in arte ‘La Zingara’. Evento nell’ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra PITER Alpimed MOBIL Ex Centro Culturale ‘Le Streghe’, ingresso libero (servizio gratuito di bus navetta con partenza alle ore 15 dalla stazione ferroviaria di Taggia)

FRANCIA

MONACO

9.00. ‘U Giru de Natale’: gara podistica aperta a tutti con un percorso adatto a grandi e piccini. Ritrovo al Porto di Monaco (più info)

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

12.00-22.30. Pista di Pattinaggio a rotelle installata sopra la piscina dello Stadio Nautico Ranieri III (alcuni roller sono a disposizione dei visitatori). Fino al 26 febbraio 2023

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)

15.00. ‘Lakmé’ di Léo Delibes: spettacolo con Sabine Devieilhe, Fleur Barron, Erminie Blondel, Charlotte Bonnet, Cyrille Dubois, Lionel Lhote, Pierre Doyen, Svetlana Lifar, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretta da Laurent Campellone. Salle Yakov Kreizberg dell’Auditorium Rainier III (più info)

17.00. ‘La Famiglia e l'Orto’: spettacolo teatrale di Bob Martet, regia di Anne Bourgeois, con Marie-Anne Chazel, Régis Laspalès, Jean-Baptiste Shelmerdine, Emma Gamet e Caroline Maillard. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)





