Diano Marina: domani pomeriggio in Comune il 'concerto di Natale' di 'Attenti a quei due'

In occasione del “Concerto di Natale”, in programma domani alle 16,30 nella Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, il duo “Attenti a quei due”, formato da Mauro Germinario al contrabbasso e Paola Lepore al pianoforte e arpa celtica, propone un programma vario, che farà immergere il pubblico presente nell'atmosfera natalizia fatta di amore e dolcezza.

Ma sarà anche ricco di gioia ed energia con il repertorio tratto dalle Danze del mondo.. tanghi e valzer che a fatica vi faranno restare fermi sulle poltroncine.. e non mancheranno famose musiche tratte da colonne sonore di film celebri per farvi volare in ricordi emozionanti. Per quest'anno inoltre una sorpresa per tutti i presenti: la 'famiglia del Duo' si è infatti allargata con l'arrivo di un nuovo elemento: l'arpa celtica, uno strumento la cui origine risale addirittura ai Sumeri.. impossibile non rimanerne rapiti! Il programma sarà ovviamente arricchito con brani della tradizione Natalizia per augurare a tutti un Felice Natale.

Il duo è composto da musicisti diplomati presso il Consevatorio Statale di Cuneo e Milano, con esperienza ventennale sia come solisti che in diverse formazioni. L'incontro tra questi due musicisti, già affermati interpreti del repertorio solistico e orchestrale del proprio strumento, ha riscosso un immediato successo grazie alla grande affinità creativa, unita alle capacità musicali ed espressive. Accomunati dall'idea che la musica è la voce dell'anima e può creare ed enfatizzare emozioni e sentimenti, creano un intrattenimento musicale non preconfezionato, ma basato su un repertorio studiato accuratamente per ogni singolo evento, con arrangiamenti sviluppati da loro, ricercati per pianoforte, contrabbasso e arpa celtica.