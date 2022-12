Ventimiglia: apertura di due nuovi negozi di oreficeria, il plauso della Confesercenti

Confesercenti, tramite il suo segretario provinciale Sergio Scibilia, plaude all’apertura di due nuovi negozi orafi nella città di confine.



“La città di Ventimiglia porta in dote una importante tradizione artigianale e commerciale legata all’arte orafa. Nel passato con numeri più elevati, ma ancora oggi, è una realtà di eccellenza sia in termini numerici che di professionalità. Affianco a laboratori che lavorano l’oro grazie ad artigiani specializzati con anche fabbricazione di gioielli con pietre preziose, vi sono numerose oreficerie e gioiellerie di grande prestigio, con vetrine scintillanti e ricche. Una offerta commerciale che parte dalla manualità ed estro dei singoli operatori, sino ad offrire le migliore case di preziosi. Una realtà che diventa una vera attrazione turistica per i nostri cugini francesi che da decenni scelgono Ventimiglia per questo tipo di shopping.

La tradizione, l’artigianalità unita al sorriso degli operatori e dei collaboratori, con un’ottima padronanza della lingua francese, creano un prodotto unico per una piazza rinomata in Europa. Alcuni operatori sono in città da oltre 40 anni, con passaggi generazionali che trasmettono segreti e esperienze uniche. Oggi a conferma di questo mood positivo la notizia dell’apertura di due nuove oreficerie, due aziende storiche che operano nel settore da tempo. La prima vede la terza generazione affacciarsi a questo magnifico mondo e l’altra proveniente da Sanremo.

Confesercenti applaude a queste nuove iniziative imprenditoriali, nuove sfide che ci danno ottimismo per una città abbandonata dal Governo centrale ma ricca ancora di risorse e opportunità. Commercio e turismo sono ancora un volano per farci crescere e sperare in un futuro normale.

Un benvenuto ai colleghi che daranno luce alle nostre vie cittadine, un grazie alle esistenti attività che reggono ancora la botta e ogni giorno proseguono con fatica e sacrifici”.