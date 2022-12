Imperia: domani, presentazione libro 'Black Birds – I Corvi siamo noi' di Federico Amoretti

Domani, venerdì 9 dicembre 2022, alle ore 16,00, presso la sala conferenza Carlo Carli all’interno del Museo dell’Ulivo, in via Garessio 13 ad Imperia, si terrà la presentazione del libro Black Birds – I Corvi siamo noi, scritto da Federico Amoretti per Antea Edizioni di Angelo Giudici in collaborazione con il Gruppo VivImperia Black Birds, entra così, a far parte della collana I Gialli Antea.



In prossimità delle feste natalizie leggere una raccolta di racconti noir ambientati prevalentemente nel nostro imperiese, dal profilo quasi ironico e scanzonato, sarà un piacere per i lettori. "Perché i corvi siamo noi?".

La presentazione del libro è a cura di VivImperia, di Franco Bianchi e Gabriella Benedetti. L’attrice Francesca Mareri leggerà alcuni brani tratti dal libro.



