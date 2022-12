Pontedassio: sabato prossimo donazione di generi alimentari alla Caritas del vicariato della Valle Impero

Raccolta alimentare della Caritas del Vicariato di Pontedassio, sabato prossimo all’Ekom sulla Statale del Colle di Nava, alla presenza dei volontari.

Sarà possibile donare generi alimentari di prima necessità per le famiglie indigenti seguite dal punto Caritas, presso le opere Parrocchiali di Pontedassio. Se già normalmente sono numerose le persone che vengono supportate dalle attività sociali della Caritas, ora, a causa del caro vita si registra un forte aumento delle famiglie in difficoltà.

L’aiuto di tutti può fare la differenza. Si potranno donare alimenti e beni non deperibili, come: pasta secca, pelati, sughi, farina, riso, prodotti in scatola, zucchero, latte a lunga conservazione, prodotti per l' infanzia e molto altro.