Taggia: domani pomeriggio alla libreria 'Antea Edizioni' la presentazione del romando di Remo Ferretti

Domani alle 17, alla libreria Antea Edizioni di Taggia, nell'ambito del quarto incontro ‘Autunno Letterario’, verrà presentato il romanzo di Remo Ferretti.

Leggere il libro ‘Codice 9’ è entrare in un ‘personaggio’ che ha vissuto una vita fuori al di fuori del comune. Il lettore si troverà di fronte ad un emozionante viaggio nel Mondo, ma non solo. Chi conoscerà Remo Ferretti e leggerà questa storia non rimarrà deluso.

Ingegnere, tecnico di volo, grande viaggiatore e tanto tanto altro ancora, nel suo libro racconta le vicissitudini della sua esistenza. Arruolatosi nell'Aereonautica Militare, diventa agente speciale della Nato, impegnato in missioni segrete in tutte le zone calde del mondo. Ha messo a rischio la propria incolumità, combattendo per difendere i popoli più deboli della terra. Grande il suo impegno, nella bonifica dei campi minati, contro il traffico di droga e di armi e contro il terrorismo. Orgoglio italiano, dotato di grande umanità, si è distinto per il suo coraggio e sangue freddo, esperto istruttore di strategie militari, richiesto e apprezzato in tutto il mondo. Nel suo libro, racconta con dovizia di particolari, questa sua vita parallela, rocambolesca e incredibile.