Intervento dei vigili del fuoco in via Tacito a Ventimiglia per un quadro elettrico esterno andato in tilt. E' successo nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del McDonald's.

Sul posto gli uomini del 115 hanno controllato il quadro elettrico, senza corrente ma dal quale sono fuoriusciti fumo e sfiammate, e poi hanno fettucciato la zona per mettere in sicurezza l'area.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni.