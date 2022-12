Dall'8 dicembre via alle manifestazioni invernali di Bordighera, Rodà "Quattro giorni d'eventi per tutti"

L'8 dicembre Bordighera dà il via al calendario delle manifestazioni invernali con un fine settimana ricchissimo di appuntamenti: da giovedì a domenica tanta musica, teatro, animazione e mercatini creeranno quell’atmosfera speciale dei giorni che accompagnano verso il Natale.

Giovedì 8 dicembre

- Dalle 16.30 in centro città e dalle 17.00 in piazza del Popolo, le note di Melodie nelle Vie.

- Dalle 17.30 alle 20.00, in via della Loggia 3 in paese alto, gli aiutanti di Babbo Natale aspettano i bambini nel suo Ufficio per scrivere insieme la letterina.

- Alle 21.00, all'ex Chiesa Anglicana, il concerto pianistico "Luce" dell'artista Veronica Rudian.

Venerdì 9 dicembre

- Dalle 9.00 alle 20.00, in paese alto, i Mercatini di Natale.

- Alle 21.00, all'ex Chiesa Anglicana, l'artista Claudia Sasso in "Arteincanto, il Canto della Luce" con l'accompagnamento al pianoforte del maestro Antonio Puntillo.

Sabato 10 dicembre

- Dalle 9.00 alle 20.00, in paese alto, i Mercatini di Natale.

- Alle 21.00, al Teatro del Palazzo del Parco, gli Oblivion in "Oblivion Rhapsody", primo appuntamento della rassegna "Fughe di Teatro... e di Umorismo".

Domenica 11 dicembre

- Dalle 9.00 alle 21.00, in paese alto, i Mercatini di Natale.

- Dalle 11.00, a Borghetto San Nicolò, "Presepi int'i carugi" con mercatini, tante sorprese ed alle 15.00 lo spettacolo "Alle Porte dei Sogni".

- Alle 21.00, al Teatro del Palazzo del Parco, i Nuovi Solidi nell'evento benefico "Tributo a Battisti - Memorial Fabio Paronuzzi".

“Quattro giorni di eventi che sapranno accontentare tutti i gusti e tutte le età: il nostro programma non poteva avere migliore inizio. Bordighera vi aspetta per regalarvi le luci e i colori del Natale!” commenta l’assessore Melina Rodà. ​