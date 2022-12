L'ex Sindaco di San Bartolomeo al Mare Rosanna Brun ringrazia tutto il reparto Orl dell'Ospedale 'Borea' di Sanremo

“L’esperienza della mia recente degenza per l’impegnativo intervento chirurgico eseguito presso il Reparto ORL dell’Ospedale Borea di Sanremo mi ha fatto conoscere il reparto stesso come un vero gioiellino e reso la degenza un periodo persino piacevole, oltre le difficoltà oggettive che stavo attraversando”.

Interviene in questo modo Rosanna Brun, ex Sindaco di San Bartolomeo al Mare, che ringrazia il reparto dell’ospedale matuziano dopo un periodo di ricovero. “Nel mio immaginario – prosegue - l’ho ribattezzato ‘il reparto delle navi in cielo’, sia perché era la reale vista notturna dal mio letto, sia per la metafora della tradizione ligure, la quale ci racconta che le navi in cielo, illuminate, si possono vedere di notte, quando non si distingue la linea di orizzonte, solo da privilegiate posizioni fronte mare e da quote appena più elevate, prive di ostacoli visivi. Per dirla in breve, in condizioni di ‘eccellenza’. Desidero esprimere a Lei, Dott. Giudice, il mio grandissimo apprezzamento per tutta l’equipe dei medici ORL, da Lei coordinati, la cui competenza si arricchisce di qualità come gentilezza e calore umano. Un sentito ringraziamento va anche alla assistenza puntuale, disponibile e calorosa prestata da tutti gli infermieri e OSS in servizio presso il reparto ORL, coordinati dalla Caposala Luana Di Costanzo”.

“E’ noto come competenza sanitaria ed elevati livelli di assistenza – va avanti - siano sempre e per ciascuno requisiti attesi, ma è altrettanto noto come talvolta essi vengano, purtroppo, disattesi. Succede, dunque, che quando riceviamo prestazioni sanitarie di elevato livello professionale-qualitativo, ulteriormente arricchito da attenzione, gentilezza e persino simpatia, sentirsi trattare come ‘persone’ e trovare ascolto, nel nostro stato di persone vulnerabili, agevola molto le possibilità di migliorare le nostre condizioni psico-fisiche. Ed io posso ben affermare di essere stata destinataria di questa esperienza positiva. Né va sottovalutato quanto il beneficio ricevuto nella veste di paziente rappresenti un valore aggiunto tanto più significativo in considerazione delle difficoltà in cui si dibatte il nostro prezioso Servizio Sanitario Nazionale, assillato da mille problematiche e minato ogni giorno nelle risorse, nelle strutture, negli organigrammi minimi capaci di assicurare un “normale funzionamento”, indispensabile a garantire le specifiche funzioni di pubblica e primaria utilità”.

“Dott. Giudice – termina Rosanna Brun - desidero pertanto rinnovare il mio grande apprezzamento e la mia riconoscenza a Lei, a tutti i medici della sua equipe, alla Caposala, infermieri e Oss in servizio presso il reparto ORL. Un ringraziamento particolare va al giovane Dott. Alessandro Ascoli, che fin dall’inizio ha preso in carico il mio caso, seguendomi con garbo e bravura, facilitandomi lo svolgimento di visite ed esami, impostando il miglior percorso possibile, agendo sempre nel principio della trasparenza e multidisciplinarietà. Sono valori e qualità che restano nella mente e nel cuore di chi, come me, ha avuto il privilegio di beneficiarne. Ritengo doveroso condividere in forma pubblica tale sentimento, anche come mezzo informativo per quanti, in caso di bisogno, potranno avvalersene”.