Tiro con l'Arco: i risultati delle gare del weekend degli arcieri di San Bartolomeo al Mare

Gli arcieri gialloblù alle gare di Imperia.

"Sabato e domenica - si spiega nel comunicato - presso la struttura degli arcieri imperiesi, si sono svolte due gare indoor valevoli per la qualificazione ai campionati italiani indoor 2023. Sabato gara dedicata ai giovani, domenica agli adulti.

I nostri portacolori si sono ben difesi. Nella gara di sabato divisione olimpica ragazzi maschile 4 posto per Alessio Cioria, tra le allieve 3 posto per Valeria Prette che stabilisce il suo nuovo record personale; 1 posto giovanissime arco nudo per Giulia De Marchi. Nella gara di domenica tra i senior maschili divisione olimpica 3 posto per Fabio Furlanetto. Nei master compound 1 posto per Vittorio Pasqualotto e 2 per Dario Cosentino.

Tra gli archi nudi senior femminile 1 posto per Francesca Capalbo, tra i master 3 posto per Cesare Prette,4 per Maurizio Gabrielli,6 per Salvatore D’Amico, 7 per Davide Piana, 8 per Beppe Capalbo. La squadra master arco nudo si aggiudica il 1 posto".