Triora, ponte di Loreto cantiere da un milione e 200mila euro. Scajola: "Recupero di un'opera ingegneristica di grande rilievo" (Foto e video)

La Provincia di Imperia restaura uno dei “gioielli” architettonici e ingegneristici del territorio. Si tratta del Ponte di Loreto, a Triora, che attraversa il torrente Argentina ad un’altezza di circa 120 metri. Quando fu costruito, alla fine degli anni Cinquanta, era considerato il ponte ad arcata unica più alto d’Europa. All’epoca era un’opera ardita e innovativa, ora ha bisogno di lavori di ripristino strutturale. L’importo complessivo degli interventi ammonta a un milione e 210mila euro, interamente finanziato dal Governo con il Decreto-Ponti del 2021, con il quale la Provincia di Imperia ha ottenuto un contributo di 8 milioni e mezzo di euro per i lavori triennali sui ponti del territorio.

La Provincia, ancor prima, pensava di intervenire sul Ponte di Loreto: nel 2019 partecipò a un concorso di progettazione di grandi opere, in seguito al quale da Roma arrivò un finanziamento di 100 mila euro per la progettazione esecutiva dei lavori, affidata nel 2020 alla Seteco Ingegneria srl di Genova. Dopo più di un anno di studi è stata definita dai tecnici della società genovese. Il cantiere, complesso e ardimentoso, nel 2023 dovrà consolidare in sicurezza il ponte. La durata prevista dei lavori è di cinque mesi, da maggio a settembre. In accordo con il Comune di Triora, tempi e modalità degli interventi sono stati definiti in modo da creare i minori disagi possibili alle famiglie che abitano a Cetta, frazione di Triora, dove termina la strada di collegamento dal ponte alle case.

"Si tratta di un lavoro complesso che consolida e recupera strutturalmente un ponte di grande impatto e rilievo, che ha segnato la storia ingegneristica di queste opere" - commenta il presidente Claudio Scajola — "La Provincia, con questo intervento, prosegue il Piano triennale dei lavori di ristrutturazione dei ponti delle nostre vallate".

Nell’ambito del piano triennale è stato inaugurato proprio nei giorni scorsi il restyling del ponte a Pornassio sulla strada provinciale di collegamento con Mendatica. Sono in corso lavori sul ponte della Sp 11 a Ubaghetta (comune di Ranzo) e interventi di manutenzione sui ponti della Sp 548 della Valle Argentina (comune di Montalto-Carpasio), inoltre sono stati appaltati lavori che riguardano il ponte sulla Sp 32 a Villa Viani (comune di Pontedassio), il ponte sulla Sp 66 a Buggio (comune di Pigna) e il ponte in ferro, ex militare, sulla Sp 65 a Molini di Triora.

(Sotto la presentazione del progetto)