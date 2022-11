Tre 2010 della Polisportiva Vallecrosia Academy alle giornate tecniche formative e metodologiche del Torino (Foto)

Nuova esperienza per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy. 151 ragazzi su 18.000 tesserati Academy sono stati invitati, giovedì e venerdì, alle due giornate tecniche formative e metodologiche a cura del Torino F.C. Academy, dedicate ai giovani calciatori appartenenti alle categorie under 15 (2008), under 14 (2009) e under 13 (2010), che si sono svolte presso il centro sportivo dell'Academy A.S.D. C.S.F. Carmagnola. Della Polisportiva Vallecrosia Academy sono stati selezionati tre ragazzi della leva 2010: Marco Anfosso, Leo Ferrari e Leonardo Mamaliga.

I ragazzi biancorossi, accompagnati dal mister Daniele Ventura, hanno potuto rapportarsi con i pari leva di altre Academy, 46 in tutto, e mettere in atto sul campo le tecniche apprese durante gli allenamenti, secondo le linee guide del Torino Fc Academy.

“Un’esperienza formativa unica” - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy che ringrazia il direttore Teodoro Coppola e tutto lo staff del Torino FC Academy per l’opportunità data ai propri ragazzi - “E’ motivo di orgoglio per la società poter partecipare ad eventi così importanti sicuramente di insegnamento e crescita per i ragazzi”.