Calcio: domani l'Argentina Arma in campo a Santo Stefano al Mare, ecco i convocati di mister Prunecchi

Sono venti i giocatori dell'Argentina Arma convocati per l'incontro con la Nuova Sanstevese, in programma domani alle 19 al 'Colombera' di Santo Stefano al Mare.



La formazione rossonera arriva a questo incontro reduce dal pareggio con il Sanremo2000 (1-1) con il quale condivide la prima posizione in classifica insieme alla Carlin's Boys. Tutte e tre le compagini guidano la classifica a quota 11 punti, due punti di vantaggio sul Cisano Calcio. con 9 punti. L'avversario della sesta giornata del campionato di Seconda categoria arriva a questo incontro con zero punti in classifica e nell'ultimo incontro giocato è uscito sconfitto dal campo del San Bartolomeo Cervo (3-0).



Il mister dell'Argentina Arma, Marco Prunecchi, ha diramato le seguenti convocazioni:

Ventrice, Bruni, Conrieri, Ambesi, Calvini, Fici, Grandi S., Grandi M., Valenzise, Ciaramitaro, Tarantola, Crespi A., Ceriolo, Crudo, De Flaviis, Leggio, Cutellé, Brizio, Rotella, Di Donato.