Giornata contro la violenza sulle donne: a Imperia il Questore presenta l'opuscolo 'Questo non è amore': "Denunciate, abbiamo gli strumenti per contrastare il fenomeno" (Foto e Video)

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia ha presentato l’edizione 2022 dell’opuscolo ‘…Questo non è Amore’, la consolidata campagna permanente della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno e prevenire i femminicidi. Per l’edizione 2022 il Questore di Imperia Giuseppe Peritore è intervenuto con gli operatori della Polizia di Stato in piazza San Giovanni. All'iniziativa ha preso parte anche il Prefetto Armando Nanei.



La brochure diffonde consigli utili e una serie di dati che – al di là della valenza statistica – permettono di focalizzare i ‘fattori di rischio’ e ‘vulnerabilità’, consentendo alle donne di comprendere in che modo difendersi. L'obiettivo è permettere anche il superamento della paura di essere giudicate, della vergogna di raccontare episodi della propria vita privata e soprattutto, del timore di rimanere sole.

"Portiamo avanti la campagna ‘Questo non è Amore’, ha dichiarato il Questore di Imperia Peritore, per sensibilizzare tutti quanti, le vittime dei reati e anche l’intera società civile, che bisogna denunciare gli episodi di violenza dal primo segnale , anche la violenza psicologica. Il circolo della violenza ha una sua evoluzione con epiloghi a volte nefasti. A livello preventivo abbiamo sperimentato l’importanza e l’efficacia del provvedimento dell’ammonimento, d parte del questore, che permette di interrompere il circolo della violenza e di far cessare la condotta violenta da parte dell’autore. Invitiamo quindi le vittime di queste condotte odiose, ma anche le persone che sono a conoscenza delle violenze, di segnalarle perché abbiamo gli strumenti normativi efficaci per controllare e debellare questo fenomeno”

Le interviste a Questore e al Prefetto di Imperia