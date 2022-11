'Questo non è amore': a Sanremo la giornata contro la violenza con due nuove panchine rosse e la sensibilizzazione della Polizia

‘Questo non è amore’ o ‘Ti amo da morire’: sono alcuni degli slogan che, in questa giornata dedicata alle donne e a dire no alla violenza su di loro, sono utilizzati maggiormente.

Una giornata sicuramente importante che, però, non deve far dimenticare a tutti che il rispetto va mantenuto 365 giorni l’anno e che la violenza, in particolare sulle donne ma che vale per tutti, non deve essere un uso comune di molti come purtroppo capita.

Oggi a Sanremo sono stati tre i momenti dedicati alla giornata. Il primo alle 11, quando al Conad Solaro è stata inaugurata una panchina rossa. Nel corso della giornata, invece, è la Polizia a sensibilizzare tutti con un gazebo all’angolo tra via Mameli e via Matteotti.

E’ il dirigente del Commissariato Adriana Di Biase, in questo caso a coordinare diversi agenti donna, che distribuiscono depliant per spiegare il senso della giornata a tutti i passanti che vogliono fermarsi.

Alle 12, invece, è stata la volta della panchina rossa nella piazzetta dei diritti, alla Cgil di via Pallavicini. Tre momenti importanti per dire ‘NO’ alla violenza sulle donne, ai quali ha partecipato l’Assessore sanremese ai Servizi Sociali, Costanza Pireri che, per le circostanze, ha indossato a tema un cappotto e le scarpe rosse.