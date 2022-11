Sanremo: ultimi posti disponbili all’Osteria di via Peri per la presentazione del libro “La staffetta di cucina Ciocheciò”

Si avvia a conclusione la rassegna “Scritto e Mangiato: tutti insieme con l'autore”, promossa dall’Osteria di via Perihttps://www.sanremonews.it/2022/07/21/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-losteria-di-via-peri-un-locale-dove-mangiare-bene-spendendo-il-giusto-tra-autenticita.html in collaborazione con l’associazione Ristoranti della Tavolozza.

Dopo il successo dei primi due incontri, venerdì 25 novembre con inizio alle 19.30 è in programma la presentazione del libro “La Staffetta di cucina Ciocheciò con erbe e fiori del mondo”, dedicato a Libereso Guglielmi e che contiene ricette, che partono dal Giappone e, dopo aver attraversato diversi continenti, arrivano in Italia.

Ed il menù preparato dallo chef Alessandro Mino si presenta come un vero e proprio viaggio all’insegna della “Cucina Ciochecio”. Una cucina semplice, sostenibile, genuina e salutare, che utilizza prodotti locali, freschi e stagionali, che combatte gli sprechi, che favorisce la relazione e la socializzazione tra i membri della famiglia e della comunità. Una cucina comune in tutto il mondo, sia pure nella diversità dei prodotti impiegati e nelle differenti modalità di preparazione, in grado di unire persone di diversa cultura e provenienza geografica.

La serata sarà introdotta dal giornalista Claudio Porchia, che ha curato la pubblicazione con Roberto Ferretti, Anna Monaldi, Yoko Moriyama e Marisa Saggiotto.

Questo il menù:

“La Staffetta di cucina ciocheciò……con erbe e di fiori del mondo”

Aperitivo di benvenuto

Sformato di nocciole e zucchine (piatto di Marina Salvetto & Claudio Porchia)

Lasagne all’ortica ripiene di verza stufata, besciamella e formaggi (primo piatto dalle Marche, dove nasce la ‘Staffetta’, di Medori Daniele)

Norwegian Fish and Chips o Friscieu di baccalà liguri come gemellaggio con gli amici scandinavi

E per finire Zuppa inglese della nonna (la nonna di Lucia Ferrando)

Costo a persona € 25 acqua e vino della casa inclusi

Per info e prenotazioni telefonare al numero 324.8330018. (possibile anche la prenotazione tramite whatsapp)