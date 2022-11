CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 23 novembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini del set il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO – ore 16.45 - 19.10 - 21.15 - di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice - Azione - "In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BELLE & SEBASTIEN - NEWS GENERATION – ore 16.30 - di Pierre Coré - con Michèle Laroque, Robinson Mensah Rouanet, Alice David, Caroline Anglade - Avventura - "Sebastien, un ragazzino di dieci anni, si trova in montagna per trascorrere le vacanze con la nonna e la zia, dando una mano con l'ovile e altre piccole faccende, un passatempo alquanto noioso per un bambino. Tuttavia la monotonia quotidiana viene interrotta grazie all'incontro con Belle, un cane gigantesco ma dolcissimo che viene maltrattato dal suo padrone. Sebastien fa di tutto per aiutare la sua nuova amica a quattro zampe e la sua estate si trasformerà in un'incredibile avventura…”

Voto della critica: **

- BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – ore 21.00 - di Ryan Coogler - con Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba – Azione/Avventura/Fantascienza - "In seguito alla morte di Re T'Challa, il Wakanda è in lutto. Tuttavia per la Regina Ramonda e la Principessa Shuri non hanno tempo per affrontare il loro dolore poiché la nazione è in allerta contro possibili invasori…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- THE MENU – ore 16.30 - 19.15 - 21.15 - di Mark Mylod - con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Janet McTeer – Commedia/Horror - "La storia segue le vicende di una giovane coppia che pur di assaggiare la cucina di un famigerato e ultra esclusivo ristorante, si recano su un'isola remota. Una volta sul posto, i due faranno conoscenza dello Chef, che ha preparato un menu prelibato che riserva alcune, scioccanti, sorprese…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- IL MORSO DEL RAMARRO – ore 16.30 - 19.00 – 21.15 (proiezione alle 21.15 con presentazione da parte del regista della produzione e parte della troupe tra cui figura alla camera il filmmaker sanremese Simone Caridi) – di Maria Lodovica Marini – con Tiziana Foschi, Lorenzo Marangon, Massimo Pascucci, Guido Roncalli – Commedia - "Una vivida luce di fine estate a Chiavari e a Sestri Levante, ordinate cittadine liguri, affacciate sul mare. Nella palazzina liberty in cui vivono gran parte dei personaggi, prendono vita e si snodano storie, che ci accompagnano alla risoluzione di un enigma, partito da un semplice ciondolo. A forma di ramarro…”

Voto della critica: n.p.

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI – ore 16.30 - 19.10 - 21.20 - di Anthony Fabian - con Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo - Drammatico - "La storia è quella di una donna delle pulizie vedova che, negli anni Cinquanta, resta estremamente colpita da un vestito d'alta moda di Dior e per questo decide di cambiare vita imbarcandosi in una grande avventura, da Londra a Parigi…”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- IL PRINCIPE DI ROMA – ore 16.45 - 19.20 - 21.10 - di Edoardo Falcone - con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci - Commedia - "La storia è ambientata a Roma nel 1829. Bartolomeo è un uomo avido a cui non bastano le proprie ricchezze: vuole a tutti i costi appropriarsi di un titolo nobiliare. Per ‘comprare’ la mano della figlia del Principe Accoramboni, si ritrova ad affrontare un viaggio incredibile, a cavallo tra passato, presente e futuro insieme a compagni d'eccezione. Alla fine dovrà fare i conti con sé stesso e raggiungere nuove consapevolezze…”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA STRANEZZA – ore 16.30 - 21.15 - di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma - Commedia - "In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese…”

Voto della critica: ****

- IL PIACERE E’ TUTTO MIO – ore 19.30 - di Sophie Hyde - con Emma Thompson, Daryl McCormack, Les Mabaleka, Lennie Beare, Carina Lopes - Commedia - "Nancy Stokes è un’insegnante in pensione. Rimasta vedova, si è lasciata alle spalle un matrimonio del quale non ha mai potuto lamentarsi, sebbene sia sempre mancato qualcosa. E quel qualcosa potrebbe essere giunto il momento di aggiungerlo: sebbene abbia ormai più di sessant’anni, Nancy decide di rivolgersi a un’agenzia di gigolò. Ed ecco che arriva, nella camera d’albergo che ha prenotato, Leo Grande, un uomo affascinante e decisamente più giovane di lei. Inizialmente, Nancy faticherà a lasciarsi andare: preparerà una lista delle prestazioni sessuali che Leo dovrebbe garantirle, e lo tratterà semplicemente come un oggetto di piacere. In realtà, con l’intimità che necessariamente dovranno trovare, la donna scoprirà che Leo è una persona profonda, con la quale potersi confrontare, andando ben oltre gli appuntamenti in albergo. Così, con il passare degli incontri, Nancy imparerà a comprendere meglio Leo e a riscoprire finalmente sé stessa…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- RITRATTO DI REGINA – ore 16.30 - 18.30 – 21.00 - di Fabrizio Ferri - Biografico - "Documentario sulla Regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito che è spirata nel settembre del 2022. Lilibet, come la chiamavano in famiglia, è stata di sicuro uno dei personaggi storici più discussi, amati, criticati e fotografati del pianeta. Regina all'età di venticinque anni, nonostante una vita intera trascorsa sotto i riflettori, il suo temperamento riservato e una forte tempra conservatrice sono stati i baluardi per i quali è sempre stata riconosciuta. Ancora oggi, dopo un lunghissimo regno durato settantuno anni, ci chiediamo: chi è stata, veramente, la Regina Elisabetta?…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





