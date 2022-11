Stile e praticità in un colpo solo: i gadget promozionali "fashion"

Le aziende di oggi sono particolarmente attente allo stile, dato che questo fattore è a dir poco necessario per accontentare anche i clienti più difficili ed esigenti. Ma seguire la moda e i trend non vuol dire necessariamente investire molti soldi. Anzi, alle volte basta un piccolo budget e una strategia di marketing mirata per ottenere il massimo investendo il minimo. Ecco spiegato perché oggi vedremo insieme i gadget promozionali che possono rivelarsi non solo pratici, ma anche "fashion" ed economici.

Ombrelli personalizzati

Il film Cantando Sotto La Pioggia, con il compianto Gene Kelly, ci ha insegnato a guardare agli ombrelli con un occhio del tutto diverso. Questi gadget, infatti, possono essere visti come una vera e propria espressione di stile, se non addirittura come uno strumento valido per fare arte. Certo, nessuno di noi ballerà mai sotto il diluvio universale, però l'ombrello giusto può comunque catturare l'attenzione di chi ci sta intorno.

Lo sanno bene quelle aziende che decidono di ordinare gli ombrelli personalizzabili su siti web come BSIGadget, ad esempio. Si tratta di oggetti di stile, che possono essere scelti tra una vasta gamma di opzioni e di colori, e sui quali si dovrà stampare il logo o lo slogan della propria azienda. Un ombrello di questo tipo, una volta aperto, comunica: semplicemente perché espone alla vista altrui il marchio della società che lo ha regalato.

Dato che ci attende un inverno climaticamente difficile, per via dell'arrivo del fenomeno meteorologico Nina, conviene approfittarne il prima possibile.

Abbigliamento personalizzato

I capi di abbigliamento rappresentano sempre un'ottima idea regalo, indipendentemente dalla stagione o dall'occasione. Una maglietta personalizzata con il logo dell'azienda è perfetta per rappresentare il marchio in varie situazioni, che si tratti di una fiera o di una giornata al mare. Si tratta inoltre di un sistema eccellente per far sentire i dipendenti parte di una squadra, e per rafforzare il loro legame con l'azienda.

Naturalmente esistono molti capi di abbigliamento che possono essere personalizzati, come ad esempio le classicissime t-shirt. Ma se si vuole puntare su altro, è possibile optare anche per opzioni e accessori come i cappelli o le visiere personalizzate. Persino le scarpe rientrano in questo elenco, e forse rappresentano la soluzione in assoluto più votata allo stile. Non a caso, oggi molte aziende ordinano delle calzature di moda come le sneaker, richiedendone la personalizzazione.

Infine, una menzione speciale la meritano i capispalla personalizzati. Un cappotto o una giacca elegante e raffinata, con il logo aziendale stampato o ricamato, sono perfetti per essere regalati a clienti e partner di un certo livello.

Farsi notare grazie ad una borraccia personalizzata

Un altro gadget che riesce a unire praticità e fashion in una sola anima? La borraccia in acciaio personalizzata. Si tratta di un oggetto che oggi va molto di moda, soprattutto presso il target appassionato al green, che sta combattendo contro l'utilizzo della plastica usa e getta. Regalare un gadget come questo equivale dunque a ingraziarsi un pubblico molto ampio, ed è un'occasione da non perdere.